Festa della mamma, in piazza le azalee aiutano la ricerca contro il cancro

Domenica 9 maggio, Festa della Mamma, l’Azalea della Ricerca Airc - Fondazione per la Ricerca sul Cancro - rifiorisce per sostenere la ricerca sui tumori che colpiscono le donne.

Un simbolo colorato della salute delle donne

Questa pianta colorata, diventata simbolo della salute al femminile, è ormai da anni preziosa alleata del lavoro dei ricercatori AIRC impegnati a rendere il cancro sempre più curabile. La si troverà nelle piazze d’Italia (per la Liguria vedi elenchi allegati) a fronte di una donazione di 15 euro. Inoltre, per riceverla direttamente a casa o per inviarla alle persone cui teniamo, l’azalea può essere ordinata già da ora online su Amazon.it, che rinnova così il supporto alla ricerca oncologica di Fondazione AIRC.

L’Azalea sarà affiancata da una speciale Guida con informazioni su prevenzione, cura dei tumori e alcune facili ricette da dedicare alla mamma. Tutti gli aggiornamenti sulla distribuzione saranno disponibili in tempo reale su lafestadellamamma.it

Le vie di Milano dove acquistare l'azalea Airc

- Piazza Cordusio

- Via Torino angolo Via Palla

- Corso Garibaldi, 20

- Piazza Risorgimento

- Piazza Oberdan

- Piazza XXV Aprile

Per visualizzare tutte le vie di Milano consultare il sito di Airc. Quest'anno è inoltre possibile acquistare le azalee anche su Amazon.