Fondazione Francesca Rava e Rentokil Initial insieme per aiutare i bambini più fragili

L’impegno della Fondazione Francesca Rava NPH Italia Onlus a sostegno di bambini ed adolescenti è concreto e avviene tramite adozioni a distanza, progetti e programmi di cooperazione allo sviluppo, attività di sensibilizzazione sui diritti dei bambini, diffusione della cultura del volontariato e risposta alle emergenze umanitarie.

Quest’anno la sede italiana di Rentokil Initial ha scelto di sostenere Fondazione Francesca Rava e i suoi progetti per dare un aiuto concreto a chi ne ha più bisogno. Per il 2022 Rentokil Initial ha scelto di sostenere il progetto Prenditi Cura di Me, che permette a bambini e minori in difficoltà di accedere a visite specialistiche, in particolare psicologiche e psichiatriche, e ricevere programmi di sostegno mirati con educatori e personale specializzato, per curare i disturbi legati all’alimentazione e alla depressione, dovuti all’isolamento sociale e all’esposizione ai pericoli del web.

I bambini italiani in difficoltà

In ltalia infatti più di 1milione di bambini vive in povertà assoluta: i loro bisogni più elementari come vestiti, educazione, cure sanitarie non sono adeguatamente soddisfatti (dati Istat 2021). Una situazione grave, che l'emergenza Covid-19 ha reso ancora più drammatica, soprattutto per quei bambini che vivono in famiglie in difficoltà, in comunità per minori e case famiglia. Il distanziamento sociale, la didattica a distanza (DAD) e l’esposizione agli stimoli negativi del web hanno creato una vera e propria escalation di disagi psicologici, psichiatrici e nuove fragilità nei bambini, nei ragazzi e negli adolescenti.