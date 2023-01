Gender Gap, una giornata di formazione gratuita

Sabato 28 gennaio presso gli spazi di Talent Garden Calabiana, in Via Arcivescovo Calabiana, 6, si terrà una giornata interamente dedicata alla formazione in ambito STEM, totalmente gratuita, nata con l’obiettivo primario di invogliare i giovani, in particolare ragazze appassionate di tecnologia, a confrontarsi con un settore ancora troppo “maschile” e sempre più in difficoltà per la mancanza di profili adeguati, aumentando l’inclusione e valorizzando il talento delle donne, prima di tutto.

Queste le motivazioni che hanno indotto Bitrock, system integrator e consulting company 100% Made in Italy, e SheTech, associazione che ha come scopo quello di colmare il gender gap nel mondo della tecnologia, a organizzare il nuovo Coding Bootcamp presso il Talent Garden Calabiana a Milano. L’appuntamento, aperto a tutti, sarà dedicato a imparare le basi di ReactJs, una libreria Javascript front-end per la creazione di interfacce utente, con il supporto dei mentor che guideranno sessioni di lavoro teoriche e pratiche.

Un problema da non trascurare

“Il gender gap, così come la mancanza di figure professionali adeguatamente formate, rappresentano due problemi diversi, entrambi molto seri e da non trascurare. Il nostro settore, purtroppo, li conosce bene e iniziative come questa cercano di dare un contributo per migliorare concretamente la situazione. La nostra speranza è che possa esserci una partecipazione numerosa, per far conoscere a più persone possibili un mondo affascinate e ricco di sfide.” Dichiara Leo Pillon, CEO di Bitrock.

"Siamo felici di organizzare ancora una volta a Milano questo coding bootcamp su ReactJS in collaborazione con Bitrock per avvicinare sempre più donne e ragazze al mondo della programmazione. Queste iniziative sono essenziali per rendere il settore tech più inclusivo e per favorire il networking e lo scambio di competenze tra persone che lavorano già in questo ambito e quelle che vogliono invece avvicinarsi ad esso" Conclude Chiara Brughera, Managing Director di SheTech.