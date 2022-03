Artico premiata tra le migliori gelaterie d'Italia

La sesta edizione della Guida Gelaterie d’Italia del Gambero Rosso, realizzata in collaborazione con Orion e presentata in anteprima durante il Sigep di Rimini, conferma Artico tra le migliori gelaterie dello stivale con il riconoscimento massimo dei tre coni. “Una fotografia attenta che osserva i migliori indirizzi italiani dedicati al “sottozero”, intercetta nuove tendenze e sensibilità di quella fetta sempre più ampia di gelatieri che ha scelto un approccio di studio, ricerca, sperimentazione e confronto, senza tralasciare l’attenzione all’ambiente e alla sostenibilità”, raccontano i curatori.

E tra questi compare la famiglia e la squadra del maestro gelatiere Maurizio Poloni, la moglie Antonella Olivieri e la figlia Laura, i soci Fabrizio Fioretti e Raffaele Matrone. “Un successo che ci impegniamo a consolidare anno dopo anno perchè siamo orgogliosi del nostro gelato e conosciamo l’impegno e la qualità che mettiamo nel nostro lavoro. Un riconoscimento che conferma un percorso dedito esclusivamente alla qualità, sin dal primo giorno in cui abbiamo iniziato nel 2012. Voglio dedicare questo premio a tutti i miei collaboratori e al gelato italiano!”, dichiara Poloni.

Trasparenza e genuinità

Esperienza, artigianalità ed un mondo di eccellenze, profumi e sapori caratterizzano la gelateria Artico, luogo in cui tutti i sensi sono coinvolti nell’assoluta trasparenza e genuinità del vero gelato all’italiana. La missione è quella di offrire un prodotto d’eccellenza, tradizionale e contemporaneo al tempo stesso. Contemporaneo soprattutto, esempio è il nuovo concept “free from” scelto per il punto vendita di Brera in cui trovare un gelato esclusivamente senza lattosio e senza glutine, un modo per soddisfare tutti gli appassionati di gelato, utilizzando una ricetta dedicata che Artico ha messo in campo prima di tutti.

Il sapore è lo stesso e l’esperienza non cambia, quella gustosissima dei gelati più apprezzati in Italia, a disposizione anche con il delivery di Deliveroo che da Via Brera 2 serve tutte le richieste meneghine in un raggio di 2,5 chilometri.

I gusti senza lattosio

La capacità di innovazione nel mondo del gelato cresce sempre di più e “free from” lo dimostra: 20 gusti che ripercorrono i grandi classici delle Gelaterie Artico, dalla cheesecake con marmellata di lamponi al tiramisù, dalla crema al caramello con cramble di cioccolato e salsa mou al cavallo di battaglia il pistacchio salato.

“Semplicemente abbiamo eliminato il lattosio, che è uno zucchero del latte, lasciando però intatta la componente degli ingredienti che rimane è la stessa e quindi non cambia nulla dal punto di visto gusto-olfattivo. Quanto al glutine abbiamo scelto l’Agricola Frettoli di Cornate d’Adda, una piccola azienda della Brianza che garantisce una produzione gluten free molto interessante in termini di offerta quanti-qualitativa. Inoltre la capacità di ricettazione del maestro Poloni fa si che non si discosti assolutamente dal “normale” gelato presente negli altri tre punti vendita”, afferma la moglie Antonella Olivieri, impegnata anche lei nella produzione.