A Milano riapre il giardino dei tulipani

Sabato 4 marzo ha riaperto: “Steflor, il giardino delle meraviglie" alle porte di Milano.

Il giardino delle meravigie di Steflor, inaugurato il primo aprile del 2017 e chiuso 10 giorni dopo a seguito di un’ordinanza dell’Amministrazione Comunale di Vimodrone, è stato finalmente riaperto lo scorso sabato 4 marzo 2023.

Il giardino

Esteso su un’area complessiva di oltre 30 ettari, nel ‘Giardino delle Meraviglie di Steflor’, su 4 ettari abbiamo interrato 300.000 bulbi di 40 specie differenti provenienti dall’Olanda, dei quali ne sono tra le icone più conosciute.

Dopo ben 6 anni, la riapertura a Vimodrone ha suscitato parecchi interrogativi e positivi commenti da parte della numerosa cittadinanza presente all’apertura; gratificanti espressioni che, confidate al nostro personale lì addetto (una trentina di giovani appassionati del verde) ci sono state poi riferite, ripagandoci in parte dell’impegno dedicato.

Il riconoscimento come "Fattoria Didattica e Agriturismo"

Nel contempo, essendo stati riconosciuti dalla Regione Lombardia come “Fattoria Didattica e Agriturismo’, stiamo elaborando dei programmi che coinvolgano, oltre alle genti adulte, anche il giovanile mondo scolastico, organizzando una serie di corsi di vario interesse, quali ad esempio:

- sul giardinaggio

- sulle composizioni floreali

- sulle potature degli alberi da frutto

- di decori su vasi in coccio

- sull’ impiego dei barbecue

- sulle erbe aromatiche

Il giardino delle meraviglie è anche un centro floro-vivaistico con la coltivazione e produzione di piante da fiore (viole, gerani, primule, edere ecc. ecc.) e frutta e verdura (mirtilli, zucche e ortaggi). Entro la fine di marzo verrà inoltre realizzata un’opportuna area dedicata agli animali da cortile: galli, galline, anatre, oche, conigli, caprette, asinelli.

La fioritura dei tulipani

Il mese di aprile è caratterizzato dalla fioritura dei tulipani, un giardino dai mille colori dove si può passeggiare liberamente tra i fiori e raccoglierli per portarli a casa. Nella scorsa edizione più di 35.000 persone hanno potuto godere di questa indimenticabile esperienza: un posto alle porte di Milano dove è stato possibile vivere la natura in allegria con la propria famiglia.

Il progetto per le scuole

Un grosso successo è stato il progetto rivolto alle scuole: solamente in un mese sono state accolti più di 1.500 bambini; un progetto educativo che aveva lo scopo di sviluppare e rafforzare la crescita, le capacità cognitive e sensoriale, la sperimentazione e la curiosità di bimbi. Con passione ci siamo presi cura della creatività dei bambini cercando di far crescere il rispetto per lanatura perchè crediamo che educare al verde significhi crescere sani!

L’Eden è un immenso giardino dalle innumerevole risorse indispensabili all’umanità.

E noi di Steflor ci adoperiamo quotidianamente investendo denaro e impegno umano per mantenerle nel tempo offrendone i benefici.