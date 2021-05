Giornata internazionale della celiachia, arrivano i dolci gluten free di Fabbri

I celiaci italiani “ufficiali” - secondo i dati dell’ultima Relazione al Parlamento sulla Celiachia del Ministero della Salute del 31 dicembre 2019 - ammontano a oltre 600.000 di cui circa 400.000 non diagnosticati. E il fenomeno è in crescita, tanto che secondo alcuni studi arriverebbero a sfiorare il milione. Se ne sono accorti anche gelatieri, pasticceri, bartender: professionisti che si occupano dei consumi fuoricasa che in questi anni hanno dovuto rispondere a una crescita esponenziale di domanda di specialità adatte a questo problema.

“Il nostro sforzo - afferma Nicola Fabbri, consigliere delegato della Fabbri1905, leader nella produzione di ingredienti per questi mondi professionali - è stato fin dagli esordi della nostra gamma gluten free, oltre 20 anni fa quando questo problema era ancora poco diffuso, quello di consentire a chi deve offrire al pubblico qualità, ma anche bontà e piacere, far sì che anche i celiaci potessero goderne, in sicurezza, ma senza vere limitazioni”.

Negli anni sono sempre più numerosi i professionisti che si sono specializzati, in toto o in parte, in delizie senza glutine, ma non meno golose delle altre, tanto che spesso vengono richieste anche da chi celiaco non è ma le sceglie perché buone e percepite come più sane e leggere.

Le ricette speciali gluten free

E per celebrare con loro la Giornata Internazionale della Celiachia del 16 maggio, clou della Settimana dedicata dall’AIC, Associazione Italiana Celiachia che cade dal 15 al 23 maggio, Fabbri1905 ha creato con gli allievi della sua Master Class tre ricette gluten free speciali da proporre a maestri gelatieri, pasticceri, bartender di tutta Italia perché le dedichino in quella ricorrenza ai propri clienti. Per i Maestri gelatieri è stata pensata la ricetta “Gelato Brownie”: mascarpone e latte tiepido mixati con Base bianca Fabbri* e completata con Snackoloso* sempre Fabbri.

I Maestri Pasticceri dovranno procedere “al contrario” per costruire la torta “Caramel Brownie”, composta a strati a partire dal fondo con mousse al Caramello burro salato*, pezzetti di pasta frolla, il tipico streusel, dischi di biscuit, mousse al Mascarpone e glassa con Snackoloso Brownie Fabbri*. La terza ricetta dedicata a tutti i professionisti dell’ospitalità è il Latte Toffee: latte montato caldo con caffè espresso e sciroppo al Caramello salato*. Tutto gluten free.