Giornata della Memoria, l'iniziativa dei volontari di Wikipedia

In occasione del Giorno della Memoria, il 27 gennaio, la Task force per lo studio dell'Olocausto e della sua Negazione organizzerà, con il patrocinio dell'associazione Wikimedia Italia, organizza MEMORANDiUM (Ricordo - Resilienza – Resistenza), una giornata dedicata alla diffusione della conoscenza e della consapevolezza storica.

Il programma

L’iniziativa sarà divisa in due momenti: la mattina, dalle 10.30, presso la Casa della Memoria, ci sarà un editathon sul tema dell’Olocausto. Si tratterà di una “maratona di scrittura su Wikipedia” in cui non solo si potranno creare da zero alcune delle voci mancanti ma anche controllare e migliorare quelle esistenti. Saranno dunque aggiunti a Wikipedia in italiano le voci di alcuni protagonisti che, loro malgrado, vissero questa triste pagina di storia, di libri, opere ed eventi particolarmente significativi che rischiano di essere dimenticati.

Sarà il caso, ad esempio, della voce su Bed?ich Fritta (1906-1944), artista e caricaturista ebreo originario della Cecoslovacchia, internato a Theresienstadt e morto ad Auschwitz, o di Ilse Weber, nota poetessa ebrea cecoslovacca. Ma anche dell’Oneg Shabbat, l'archivio segreto creato nel 1940 da un gruppo di ricercatori, storici, giornalisti e rappresentanti della comunità ebraica polacca del Ghetto di Varsavia che in totale segretezza e a rischio della vita scelsero di conservare la memoria dell’orrore nazista in 10 scatole di latta.

Nel pomeriggio la comunità wikipediana si trasferirà a Palazzo Reale e terrà un convegno dal titolo MEMORANDiUM (Ricordo - Resilienza – Resistenza) alle ore 17. Gli interventi di Salvatore Talia, del Presidente nazionale dell'ANED Dario Venegoni, del regista Ruggero Gabbai, dell’autore Marcello Pezzetti e di Iolanda Pensa, Presidente di Wikimedia Italia, approfondiranno il tema della conservazione della memoria e del controllo della veridicità di fonti e fatti. A conclusione dell'evento è previsto uno spazio per domande e risposte e la presentazione del progetto e delle iniziative Wikipedia sul tema.