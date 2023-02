Giornata Nazionale del Risparmio Energetico, le iniziative a Milano

Luci spente per un'ora, oggi, a Palazzo Marino, in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita sostenibili promossa da Rai Radio 2 con Caterpillar.

M’illumino di meno - Dalla radio alla Gazzetta Ufficiale

“M’illumino di meno” è un progetto che nasce dalle frequenze di Radio2, e in particolare dal programma Caterpillar, che il 16 febbraio del 2005 invitò per la prima volta gli ascoltatori a spegnere le luci. Tale gesto simbolico fu voluto per celebrare l’anniversario del protocollo di Kyoto e per promuovere il tema della sostenibilità ambientale e del risparmio energetico.

L’iniziativa ha coinvolto nel tempo un numero sempre maggiore di ascoltatori, enti, istituzioni e aziende, desiderosi di dare un contributo alla salvaguardia del pianeta. Agli spegnimenti iniziali si sono sommate molteplici azioni mirate che hanno spaziato in ambiti, quali la mobilità sostenibile, l’economia circolare, la condivisione e il rinverdimento. La validità dell’iniziativa è stata riconosciuta anche dallo Stato.

Con il Decreto Legge 17/2022, il Parlamento ha istituto infatti, a partire dal 2023, la Giornata Nazionale del Risparmio Energetico e degli Stili di Vita Sostenibili scegliendo proprio il 16 febbraio come data.

Le iniziative a Milano

Tra le iniziative a Milano in occasione della Giornata Nazionale del Risparmio Energetico si ricorda la catena di negozi Daikin Italy che ha invitao 77 Aerotech, i suoi negozi showroom in franchising presenti su tutto il territorio nazionale, a spegnere le proprie insegne.

Anche PwC Italia aderisce all'iniziativa: nella serata di giovedì 16, per rispettare il “silenzio luminoso” e contribuire attivamente al risparmio delle risorse energetiche, nel quartiere Citylife a Milano la Torre PwC verrà spenta per alcuni minuti, in contemporanea con la Torre di Generali e la Torre di Allianz.