Gite fuori porta, la magia incontaminata del Borgo di Vigoleno

Il Borgo di Vigoleno, a poco più di un'ora d'auto da Milano, si impone per l’eleganza delle sue forme e per l’integrità del sistema difensivo. Certificato fra i Borghi più Belli d’Italia e Bandiera Arancione del Touring Club Italiano, Vigoleno costituisce un esempio perfetto della logica abitativa del medioevo. Sulle imponenti mura merlate, percorse in parte da un panoramico camminamento di ronda, spicca la mole del mastio (con quattro piani di visita). Dalla piazza principale, dove si trova la fontana cinquecentesca, andando verso est si raggiunge la chiesa romanica di San Giorgio, della seconda metà del XII secolo. Vigoleno è una frazione del comune di Vernasca, in provincia di Piacenza. Collocata sul crinale di un rilievo di non elevata altezza gode di un ampio panorama sulle vallate e colline circostanti.

Il castello

La sua fondazione risale al X secolo ma la prima data documentata è il 1141 quando era avamposto, sulla strada per Parma, del Comune di Piacenza. Il possesso passò per molte mani, principalmente fu della famiglia Scotti, vide i Pallavicino, [Piccinino], Farnese, e venne più volte distrutto e ricostruito. La storia di Vigoleno è intimamente legata a quella degli Scotti. Essi ne fecero il punto di forza della loro indiscussa autorità politica. in particolare Alberto Scoto, tra i maggiori esponenti del raggruppamento guelfo, lo fortificò nel 1306. Nel gennaio del 1373 il castello fu espugnato dalle truppe pontifice del cardinal legato di Bologna, ma in aprile tornò ai viscontei, grazie a una mossa ingannevole. Dopo aver preso possesso della fortezza, gli uomini di parte pontificia inviarono staffette al presidio di Castel San Giovanni per chiedere rinforzi. I messi caddero, però, nelle mani del ghibellino Giovanni Anguissola che, saputo lo scopo della missione, andò a Vigoleno con un drappello di soldati, fingendosi inviato per la difesa. Entrati con la “falsansa” nella fortezza, i ghibellini ne catturarono gli attoniti difensori. In seguito la rocca fu distrutta dalle fondamenta. Il 29 ottobre 1389 il duca di Milano Odoardo Visconti cedette a Francesco Scotti i diritti su Vigoleno e gli concesse la licenza necessaria per poter riedificare il fortilizio. Il quale – caso raro nella storia italiana – appartenne quasi ininterrottamente a quella sola famiglia per cinque secoli: dalla fine del Trecento agli inizi del Novecento. Nel 1404 un diploma di Gian Maria Visconti elevò il feudo al rango di contea; segui un breve periodo agitato, con sottrazioni ad opera dei fratelli Piccinino (1441-1449), alla fine del quale gli Scotti riconquistarono Vigoleno. Neal 1622 i Farnese conferirono a Cesare Maria Scotti la dignità di marchese di Vigoleno, dunque il gradino più alto dell’aristocrazia del ducato.

Come si viveva nel Medioevo?

Lo scoprirete camminando nel borgo di Vigoleno, in provincia di Piacenza, visitando il mastio e il Castello che la Duchessa Maria Ruspoli de Gramont trasformò dal 1921 al 1935, in uno straordinario salotto culturale, ospitando personaggi di cultura e alta società del Novecento come Gabriele D’Annunzio e Max Ernst. L’antico borgo, giunto intatto fino ai nostri giorni, era un feudo della famiglia Scotti e conserva la cinta muraria, l’alto mastio, il camminamento di ronda e la cisterna/ghiacciaia. L’unico accesso al borgo è preceduto da un ampio “rivellino” (uno dei pochi rimasti nei giorni d’oggi).

Informazioni per le visite

Visita libera al Mastio, Camminamento di ronda e Torre sud

DA LUNEDI A VENERDI: Aperto dalle 15:00 alle 17:30.

SABATO, DOMENICA E FESTIVI: mattina dalle 10:30 alle 12:30 – pomeriggio dalle 14:30 alle 18:00 (ultimo ingresso alle 17:30).

BIGLIETTO ADULTO: € 4,50

BIGLIETTO RIDOTTO: (bambini dai 6 agli 11 anni, studenti universitari, iscritti al FAI e al Touring, Castelli del Ducato) € 3,50

INFO E NUMERI PRENOTAZIONE: 329 7503774 – email info@visitvigoleno.it

Visita guidata al Piano nobile e Teatrino

SABATO: 16:15 – 16:45 – 17:10 – 17:30

DOMENICA e FESTIVI: 11:00 – 11:30 – 16:15 – 16:45 – 17:10 – 17:30

gli orari potrebbero subire variazioni.

Prenotazione consigliata.

INFO E PRENOTAZIONE: 329 7503774 – email info@visitvigoleno.it

BIGLIETTO ADULTO: € 7,50

BIGLIETTO RIDOTTO: (bambini dai 6 agli 11 anni, studenti universitari, iscritti al FAI e al Touring, Castelli del Ducato) € 6,50

Visita completa

SABATO, DOMENICA o FESTIVI: ore 15.00 (da maggio ore 15:30)

gli orari potrebbero subire variazioni.

Prenotazione consigliata.

INFO E PRENOTAZIONE: 329 7503774 – email info@visitvigoleno.it

BIGLIETTO ADULTO: € 9,50

BIGLIETTO RIDOTTO: (bambini dai 6 agli 11 anni, studenti universitari, iscritti al FAI e al Touring, Castelli del Ducato) € 8,50

Museo degli Orsanti

APERTO SABATO E DOMENICA e FESTIVI

INFO E PRENOTAZIONE: 329 7503774 – email info@visitvigoleno.it