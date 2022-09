Guacamole Day, la cucina messicana spopola nei delivery

La cucina messicana è tra le cucine straniere più apprezzate in Italia ed è sempre più protagonista nelle preferenze di chi ordina comodamente a domicilio. Su Deliveroo sono circa 4.300 i ristoranti che offrono specialità della tradizione messicana che, nel terzo trimestre 2022, hanno registrato una crescita del 66% ? rispetto allo stesso periodo nel 2021.

Tra le specialità più amate, alcuni grandi classici come burritos, quesadillas, nachos, tacos e fajitas, accompagnato dagli jalapeños e dell’immancabile salsa guacamole, al primo posto per numero di ordini. E proprio la guacamole è la protagonista di una speciale competizione ideata da Deliveroo in occasione del Guacamole Day che si celebra venerdì 16 settembre.

La Guacamole competition di Deliveroo

La piattaforma leader nell’online food delivery ha chiesto ai ristoranti partner di Milano specializzati in cucina messicana, di inventare una speciale ricetta capace di esaltare al massimo, con estro e creatività, la tanto amata salsa a base di avocado e lime, in un piatto dagli inconfondibili sapori “mex”.

A vincere il contest è stato il ristorante Chihuahua Tacos, con la ricetta dei Tacos Pastor, realizzati con coppa e pancia di maiale in marinatura messicana allo spiedo, guacamole artigianale, creme fraiche, salsa roja, cipolla e coriandolo.

“La nostra guacamole è studiata per esaltare al massimo la freschezza e qualità degli avocados” commenta Alessandro Longhin fondatore di Chihuahua Tacos, tacos bar di successo con 3 stores a Milano ”Utilizziamo solo avocado Hass di importazione di prima scelta. Viene condita con un pizzico di sale e succo di lime”.

I Tacos Pastor saranno disponibili in esclusiva su Deliveroo a Milano dal 16 al 18 settembre.

Cucina messicana a domicilio, le città che più amano burritos e tacos

La cucina messicana spopola a domicilio. Ma quali sono le città che più amano ordinare tacos e burrito? Secondo la classifica delle 10 città che più amano ordinare cibo messicana stilata da Deliveroo - calcolata considerando per ogni città gli ordini di cucina messicana sul totale ordini - in testa c’è Treviso, prima davanti a Imola (BO) e Vicenza, al secondo e terzo posto. In quarta posizione Civitanova Marche (AP) seguita da Voghera (PV). Erbusco (BS), Desenzano del Garda (BS), Padova, Reggio Emilia e Grosseto chiudono la TOP10.