Ristoranti d'Italia 2021, la nuova Guida del Gambero Rosso

Al via la nuova uscita della Guida Ristoranti d'Italia 2021 del Gambero Rosso. Oltre 2.000 locali - 2650 per la precisione - raccolti e raccontati nella trentunesima edizione che, nonostante le difficoltà dell'emergenza Covid e delle numerose chiusure imposte, sono riusciti a portare avanti il loro lavoro, non senza difficoltà e cambi di business, tanto improvvisi quanto necessari.

Come emergere nelle dificcioltà

Un anno difficile, questo 2020 in dirittura d'arrivo, tra emergenza sanitaria e impatto devastante a livello sociale ed economico. Tra i settori maggiormente colpiti proprio quello del food e del turismo, quelli trainanti dell'economia italiana. Un anno che ha messo a dura prova piccole e grandi realtà, molte delle quali, nonostante e innumerevoli difficotà, stanno riuscendo, pur con perdite notevoli, a restare a galla. E' proprio a loro che Gambero Rosso dedica la nuova edizione della Guida: un'occasione unica per comunicare ai lettori le realtà da provare dopo e durante l'emergenza, grazie al servizio di delivery. Una vetrina per coloro che lottano ogni giorno per tutelare il proprio ristorante.

I ristoranti che guardano al futuro

Non solo delivery, ma anche un cambio di visione e di approccio: numerosi ristoranti premiati nella Guida, infatti, sono a conduzione familiare, parlano la lingua del territorio. Il Ristoratore dell’anno 2021, per esempio, è una famiglia/microimpresa d’acciaio (Claudio, Marco e Giulia Liu, rispettivamente patron e patronne di Iyo Experience, AALTO - part of Iyo, Iyo Omakase, di Ba e di Gong) orientale d’origine e simbolo noto di “fusion” capace di conquistare la Madonnina. E la migliore proposta al bicchiere, per fare un altro esempio, si trova al Mu dimsum (sempre a Milano), segno che oggi gli etnici di alto profilo offrono esperienze da ogni punto di vista.

I ristoranti di Milano premiati

Tra i nuovi big presenti nella Guida, anche Vun Andrea Aprea del Park Hyatt Milan. Tra i migliori ristoranti etnici: Casaramen, Iyo Experience e Wicky’s Innovative Japanese Cuisine.