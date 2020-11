I migliori pasticceri d'Italia (e di Milano) nella nuova Guida del Gambero Rosso

Esce oggi la nuova Guida ai Migliori Pasticceri d'Italia 2021 del Gambero Rosso, dedicata ai migliori professionisti del dolce d’Italia, uscita per la prima volta nel 2011.

Un decennale importante, che arriva in un momento storico delicato, in piena pandemia. Una fase eccezionale per l'Italia intera, che ha spinto e stimolato numerose pasticcerie a spingere sull'online, adattandosi ad una condizione imprevista.

Un ritorno alle origini

"È gran parte della produzione delle tante insegne che indaghiamo in questa guida a mostrare" scrive la redazione del Gamero Rosso "un significativo orientamento verso una pasticceria più classica e golosa, a partire proprio dalle certezze inossidabili, come i lievitati da colazione (dalle brioche ai croissant, dalle veneziane ai maritozzi), i dolci della tradizione, quelli da festività, come i grandi lievitati. L’esigenza, poi, di strutturare una proposta di delivery versatile – anche con l’ideazione di comodi box e kit pronti – spinge molti a curare sempre più il versante “salato” della pasticceria (al quale da anni dedichiamo un premio speciale) adatto a momenti svariati della giornata che vanno dal pranzo veloce all’aperitivo".

Ecco, allora, le pasticcerie della Lombardia premiate nella storica guida:

Besuschio – Abbiategrasso (MI)

Cortinovis – Ranica (BG)

Dolce Reale – Montichiari (BS)

Ernst K Knam – Milano

Fusto Milano – Milano

Pasticceria Roberto – Erbusco (BS)