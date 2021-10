Un angolo delle Hawaii all'Aeroporto di Orio al Serio. Da domani 27 ottobre aprirà infatti il primo store di I Love Poke, in collaborazione con Areas Italia – Mychef, specializzata nella ristorazione negli aeroporti italiani. Un vero e proprio angolo di colore e di sapore che porta nello scalo bergamasco il concept fast & healthy che ha fatto del poke il piatto del momento.

Un'apertura importante

“Siamo molto felici di questa nuova apertura – commentano Rana Edwards e Michael Lewis, founder di I Love Poke – il nostro sogno è diffondere il più possibile questo piatto sano e nutriente, perché il poke non sia solo una moda, ma diventi emblema di uno stile di vita e di alimentazione. L’importante accordo con Areas Italia – Mychef significa molto per il nostro brand e siamo onorati che il Gruppo abbia scelto I Love Poke per sviluppare ulteriormente la propria offerta food nel canale del travel retail”.

Con oltre cento punti vendita in dodici aeroporti italiani e 35 milioni di clienti serviti ogni anno Areas Italia - MyChef significa eccellenza dell’ospitalità nel travel retail grazie a un’offerta completa e competitiva ideata per gestire tutte le necessità dei clienti e dei landlord nell'ambito della ristorazione commerciale. Il nuovo store firmato I Love Poke sarà il luogo ideale per una pausa veloce e salutare, da prendere... al volo! Grazie al suo mix equilibrato, appetitoso, sano e leggero, il poke è il piatto perfetto per nutrirsi e restare in forma, senza rinunciare al gusto.