A Milano inaugura The Gallery Cafè Meravigli

Milano prova a ripartire in sicurezza per intercettare turisti e consentire ai milanesi di tornare a vivere la socialità all'aperto. Riaprono bar e ristoranti, pronti a ospitare clienti, per ora solo nei dehors e negli spazi all’aperto. La città si rianima, anche con nuove aperture.

La nuova apertura

Nel cuore di Milano, a due passi dal Duomo e dal Castello Sforzesco, nella prestigiosa cornice di Galleria Meravigli, inaugura The Gallery Cafè Meravigli, un nuovo cocktail bar di 600 mq con 150 posti a sedere nel rispetto delle misure di sicurezza anti-Covid. Un luogo dove si coniugano tradizione, qualità enogastronomica, relax e possibilità di relazioni. Uno spazio per rivedere amici, ma anche dove incontrarsi per riunioni, attività professionali e per fare lobbying e parlare di business, dalla mattina presto fino alla chiusura serale.

Il locale apre molto presto al mattino e propone prime colazioni con brioche di pasticceria, pranzi con prodotti di stagione, una selezione di infusi di té di qualità bio serviti in una teiera orientale nel pomeriggio e, dalle ore 18, aperitivi con cocktail eccezionali creati apposta per la Galleria mixando infusi e prodotti vari per fare i migliori gin tonic e una versione rivisitata