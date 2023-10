L'incanto del grattacielo di Milano che trafigge la Superluna

Una foto spettacolare che offre una suggestiva visione del "contatto" tra l'uomo e la natura. Tra il sogno di arrivare sempre più in alto e l'unione con quella Luna conquistata da Apollo 11 nel 1969 ma ancora capace di farci sognare con il naso all'insù come se ancora fosse irraggiungibile. A "toccarla", in punta di vetta, ci ha pensato la Torre UniCredit che, con i suoi 230 metri d'altezza è il grattacielo più alto d'Italia. Inaugurata nel 2014 nel quartiere di Porta Nuova - Garibaldi, rappresenta la più grande opera di riqualificazione urbana mai realizzata nel centro di Milano e tra le principali a livello europeo: oltre 290.000 metri quadrati. La torre è così imponente che la si può fotografare anche dai monti lariani.

A cogliere l'attimo, nei giorni scorsi, è stato Luca Bisceglie, non nuovo a magici scatti della nostra Milano. In questo caso, la fotografia è stata realizzata dal Parco Monte Stella. Preceduta nei mesi scorsi da quella del Cervo (3 luglio), dello Storione (1 agosto) e dalla Superluna blu (31 agosto), la luna piena dello scorso 29 settembre è chiamata "luna del raccolto" perché essendo la più vicina all'equinozio d'autunno, che quest'anno si è verificato lo scorso 23 settembre, viene tradizionalmente associata alla più tipica pratica agricola della stagione.

La luna è dunque apparsa leggermente più grande e luminosa rispetto alle lune piene 'classiche' e a quella del Cervo (361.934) ma un po' più piccola di quella dello Storione (357.530) e della Superluna Blu (357.344). Sebbene la Luna Piena di settembre risulti più distante dal perigeo - ovvero il punto della sua orbita più vicino alla Terra - rispetto a quelle di agosto, la sua grandezza e luminosità è risultata comunque maggiore rispetto a una normale luna piena.