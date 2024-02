L'incanto del tramonto ai Navigli di Milano

Non ci si abitua mai alla bellezza del tramonto. E quello di ieri sera a Milano era davvero incantevole come dimostra questo bellissimo scatto ai Navigli di Luca Bisceglia. Colori che sembrano dipinti nel cielo con tutte le tonalità del rosso presenti sulla tavolozza. Uno spettacolo davvero mozzafiato immortalato anche in questa serata di febbraio da moltissimi milanesi che non hanno potuto non rimanere incantati con gli occhi all'insù davanti a un cielo infuocato.

"Il clima è più freddo e pertanto meno umido - scrive l'esperto Federico Brescia di 3bMeteo - quindi ci sono meno particelle di vapore acqueo nell'aria. Perciò la luce solare che passa è maggiore, in particolare quella d'onda lunga, quella rossa. Spesso si pensa che i tramonti rossi siano generati dalla presenza del particolato atmosferico o della sabbia in sospensione. In realtà è l'esatto contrario, più l'aria è pulita più il tramonto potrà risultare colorato". Tra l'altro, nelle stagioni più fredde, è anche più probabile la formazione di determinati tipi di nuvole che aiutano a rendere migliori i tramonti. Dulcis in fundo, quando le giornate sono corte, aumenta il tempo impiegato dal sole per tramontare, e dunque è possibile ammirare più a lungo questi spettacoli bellissimi.