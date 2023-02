Usi e segreti dello zafferano in miscelazione

Il 2023 sarà un anno all'insegna di un bere più consapevole, seguendo la tendenza delle nuove generazioni, che cercano uno stile di vita più salutare e attento al benessere. I trend, quindi, si spostano anche in miscelazione verso cocktail a bassa gradazione o alcool free, senza rinunciare però a originalità e gusto.

Un mantra che Mattia Pastori, classe 1984 e punto di riferimento della mixology in Italia, ripete agli alunni della Scuola di Nonsolococktails e che ha messo in pratica in moltissime delle sue prestigiose collaborazioni.

Le stagioni dei cocktail

Anche i cocktail, come nella moda, vivono stagioni diverse e tendenze che portano a sperimentare e proporre cose sempre nuove. E proprio la novità e la ricerca sono il punto di partenza della lezione gratuita (fino a esaurimento posti), che si terrà il 16 febbraio nella sede di Nonsolococktails, dal titolo “Zafferano e mixology: alla scoperta di un binomio vincente”.

Grazie alla collaborazione tra Zafferano 3 Cuochi e Mattia Pastori, Mixology Expert con importanti esperienze italiane e internazionali alle spalle, sarà possibile vivere una serata alla scoperta di tutti i segreti dell’uso dello zafferano in miscelazione, per creare cocktail sorprendenti.

Informazioni utili

Di cosa si tratta? Come partecipare? “Zafferano e mixology: alla scoperta di un binomio vincente” sarà una lezione divisa in due parti: la prima introduttiva sullo zafferano, sulle sue caratteristiche e benefici, e la seconda

dedicata ai cocktail, all’origine di nuove idee e tendenze e ai molteplici usi dello zafferano in miscelazione.

La lezione sarà gratuita, fino a esaurimento posti e prenotabile qui.