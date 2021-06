Al via “pane per i tuoi denti”: 60.000 pasti distribuiti grazie ad una nuova iniziativa di solidarietà

È un’Italia più fragile quella che si avvia ad uscire dalla pandemia, con nuovi scenari economici e sociali e nuove necessità che interessano fasce di popolazione che prima dell’emergenza Covid-19 non vivevano in difficoltà. La chiusura forzata di molte attività commerciali e l’aumento della disoccupazione hanno rotto, infatti, gli equilibri economici di molte famiglie che si sono trovate, per la prima volta, davanti al problema di come affrontare la crisi economica. Si stima che ad oggi sono oltre 10 milioni le persone che hanno difficoltà a procurarsi regolarmente un pasto adeguato, “nuovi poveri” a cui dare attenzione.

A loro, prova a far tornare un piccolo sorriso #paneperituoidenti, l’iniziativa realizzata da SpesaSospesa.org, il progetto di solidarietà circolare che prende spunto dal rito napoletano del caffè sospeso, in collaborazione con GSK Consumer Healthcare, per assistere le famiglie più bisognose attraverso la distribuzione di pasti, combattendo allo stesso modo lo spreco alimentare.

I brand partner

SpesaSospesa.org e GSK Consumer Healthcare legano simbolicamente questa iniziativa ad alcuni brand storici dell’igiene orale: Sensodyne, Parodontax e Iodosan. Con la vendita di dentifrici, collutori e spazzolini, GSK Consumer Healthcare sostiene SpesaSospesa.org nella distribuzione di 60.000 pasti alle famiglie in difficoltà, acquistati ad un prezzo sociale grazie alla partnership con Regusto, cuore tecnologico di SpesaSospesa.org. Regusto, attraverso un flusso virtuoso di sharing for charity, mette a disposizione la propria piattaforma digitale basata su tecnologia blockchain per collegare in rete imprese agroalimentari e non, con gli enti non-profit attivi nei diversi territori. Le imprese possono donare o vendere i propri prodotti attraverso la piattaforma Regusto ad un prezzo etico, digitalizzando, tracciando i flussi (economici e di prodotto) e monitorando gli impatti ambientali e sociali generati a livello territoriale.

L’iniziativa sarà attiva fino al 1° agosto negli Ipermercati, Supermercati e Drugstores che vi aderiranno e lo comunicheranno con materiali a punto vendita e in apposite sezioni dei loro volantini promozionali.

Un aiuto prezioso per i più bisognosi

“Questa iniziativa trasforma un potenziale spreco alimentare in un prezioso aiuto per i cittadini più bisognosi. Con un semplice gesto, chiunque può dare il suo contributo e sostenere concretamente molte famiglie in un momento difficile della loro vita – sottolinea Davide Devenuto, Presidente Comitato La00 Onlus, ideatore e promotore di SpesaSospesa.org - Ora che l’uscita dalla pandemia è sempre più vicina, non possiamo dimenticarci delle fasce più deboli della popolazione. Grazie al contributo di GSK CH, migliaia di persone potranno ricevere un pasto.”

“Vogliamo provare a regalare un po’ di serenità a coloro che sono stati colpiti dalle conseguenze della pandemia e vogliamo farlo mettendo a disposizione di SpesaSospesa.org tre dei nostri brand dell’igiene orale più importanti e chiedendo ai nostri consumatori un gesto di solidarietà mentre si prendono cura dei loro denti – spiega Giuseppe Abbadessa, General Manager di GSK Consumer Healthcare – Tutti conosciamo il valore di un sorriso ed è questa l’occasione per donarne uno a chi oggi fa più fatica di altri.”