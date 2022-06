International Sushi Day 2022

Manca poco all’lnternational Sushi Day, festa che si celebra il 18 giugno e che è dedicata al piatto giapponese più amato (e conosciuto) al mondo.

Per l'occasione, Deliveroo in collaborazione con Basara Sushi a Milano rende omaggio ad una delle specialità più amate della cucina del Sol Levante, in una versione tricolore. Una special edition di uramaki “caprese” che unisce la tradizione gastronomica giapponese e quella italiana, accompagnando a ingredienti ? tipici del sushi, sapori freschi e nostrani come la mozzarella, il pomodoro, il prosciutto crudo ed il basilico.

L'amore dell'Italia per la cucina giapponese

Nella speciale classifica delle città che amano il sushi a domicilio - calcolata considerando gli ordini di specialità giapponesi sul totale degli ordini - in vetta si posiziona Mirandola (MO), prima davanti a Nuoro e Campobasso. Marcon (VE) e Verbania si collocano rispettivamente al quarto e quinto posto. Imperia, Monfalcone (TS), Cecina (LI), Montecatini Terme (PT) e Bolzano chiudono la Top 10.

Tra le specialità giapponesi più popolari preferite dagli utenti di Deliveroo ci sono gli Uramaki ebiten, seguiti dai ? Nigiri sake, dagli Hosomaki, in versione sake o tempura, e dagli immancabili Temaki al salmone.

La special edition per celebrare l’International Sushi Day

Gli speciali uramaki caprese, realizzati con un ripieno di avocado e prosciutto crudo ed una copertura di mozzarella, dadolata di pomodorini e basilico, saranno ordinabili in esclusiva sulla piattaforma di Deliveroo da Basara Sushi a Milano dal 17 al 19 giugno.