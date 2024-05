Al termine di una stagione straordinaria, vissuta da dominatrice assoluta e conclusa con la conquista della seconda stella, l’Inter si racconta qui come non l’ha mai fatto prima, in una sorta di derby infinito, e vinto, con il Milan, quella che l’avvocato Prisco definiva semplicemente come “l’altra squadra di Milano”. Due grandi cuori nerazzurri come Fabio Monti e Federico Pistone ci spiegano il complesso di superiorità interista, che si manifesta già dalla fondazione da “fratelli del mondo” nella notte del 9 marzo 1908 e si consolida negli anni, passando dall’epoca d’oro della Grande Inter alle sfide tra Helenio Herrera e Nereo rocco, Angelo Moratti e Andrea rizzoli, Massimo Moratti e Silvio Berlusconi, dai record del trap al triplete di Mourinho, fino al ventesimo titolo firmato Steven Zhang, Simone Inzaghi e Lautaro Martinez.

Una storia tutta da leggere, ricca di effetti speciali come il kolossal da cui prende il nome, retroscena inediti e gustosissimi aneddoti, per la passione degli interisti, la rabbia dei milanisti e la curiosità del resto del mondo. Oltre ad apprezzare il racconto glorioso del ventesimo scudetto e l’immancabile pagella dei suoi protagonisti, ripasseremo la leggenda nerazzurra ripercorrendo i diciannove titoli precedenti e concluderemo con un vero e proprio torneo di fantaderby tra le migliori formazioni di Milano di sempre, al termine del quale scopriremo qual è stata la più forte in assoluto. Un omaggio appassionato a una squadra unica in uno dei momenti più esaltanti della sua storia. Interstellar. Venti scudetti, due stelle: Milano è nerazzurra. Collana Ultra Sport, 14,90 euro.

Gli autori

Fabrizio Monti

Nato a Milano nel 1956, è giornalista della «Gazzetta dello Sport», del «Corriere dello Sport- Stadio» e del «Corriere della Sera». Ha seguito da inviato sei Mondiali di calcio e tre Olimpiadi e per trent’anni le vicende dell’Inter, diventandone uno dei più autorevoli narratori.

Federico Pistone

Giornalista del «Corriere della Sera», ha realizzato nel 2008 il volume ufficiale del club per il centenario della sua fondazione e per Sperling & Kupfer ha pubblicato Inter – La leggenda e Inter – Il pagellone. Fra i suoi tanti libri, fra cui si segnalano i sette dedicati alla canzone d’autore italiana editi da Arcana, i più recenti sono Eiar Eiar Alalà. Canzoni alla radio 1924-1944 (Baldini e Castoldi, 2024) e Il piccolo libro della felicità. Le nove lezioni del buddismo mongolo (Piemme, 2024).