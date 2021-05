Salute, aumenta la consapevolezza degli italiani

La crisi sanitaria che stiamo vivendo attualmente ha cambiato la nostra visione del mondo, rendendoci più consapevoli dell’importanza della salute. Infatti, secondo un sondaggio di YouGov per Advance, 1 italiano su 3 ha dichiarato di essersi preso maggiormente cura della propria salute nell’ultimo anno, percentuale che arriva al 40% fra le persone tra i 25 e i 34 anni. La pandemia ha, inoltre, determinato una maggiore consapevolezza dell’importanza del sistema immunitario, sia il nostro che dei nostri animali domestici.

Tra i possessori di cani e gatti, aumenta la preoccupazione per il benessere del proprio amico a quattro zampe. Scegliere cibo specifico (64%) e dedicare il proprio tempo libero al gioco insieme (61%) le attività considerate essenziali.

Una maggiore consapevolezza sulla salute

Come spiega la Prof.ssa Paola Dall’Ara, Docente di Immunologia veterinaria e di Malattie infettive del cane e del gatto (Università degli Studi di Milano), infatti, “oggi più che mai, dato il momento storico che stiamo vivendo, i proprietari di animali sono particolarmente attenti alla salute e al benessere dei loro pet, con cui condividono molto più tempo e molte più attività rispetto a quella che, fino a poco tempo fa, era considerata la normalità.” Ma come si prendono cura gli italiani della salute del proprio cane o gatto? Dal sondaggio, il 64% afferma di acquistare il cibo più adatto ai loro bisogni, come ad esempio cibo per rafforzare le difese immunitarie, e dedicargli il proprio tempo libero per giocare insieme (61%). A seguire, più della metà degli italiani si preoccupa di sottoporre il proprio animale alle vaccinazioni necessarie (59%) e di proteggerlo da possibili malattie con prodotti specifici, come gli antiparassitari (57%).

L'alimentazione come elemento fondamentale

L’alimentazione è, quindi, un aspetto fondamentale da tenere in considerazione per essere sicuri di prendersi, efficacemente, cura del proprio animale domestico. Esistono, proprio per questo, alimenti specifici che aiutano le difese dei nostri amici a quattro zampe.

“La nostra formula esclusiva Active Defense con immunoglobuline e polifenoli naturali favorisce il corretto funzionamento del sistema immunitario. Le immunoglobuline consentono di identificare e neutralizzare gli aggressori che possono attaccare il cane o il gatto, come batteri e virus.” ha spiegato Giovanna Talamazzi, Brand Manager. “I polifenoli naturali, inoltre, agiscono sulle cellule immunitarie e contribuiscono a combattere i radicali liberi che possono danneggiarle. Inoltre, i nucleotidi, presenti nei nostri prodotti per cuccioli così come nel latte materno, aiutano a stimolare la loro risposta immunitaria e contribuiscono a una crescita ottimale. Con un’alimentazione adatta che lo cura da dentro, ogni cane o gatto sarà sano e felice.”