La moda intorno, uno sguardo inedito alla Milano degli anni '90

La moda intorno, gli anni '90 dietro le quinte con le foto di Gin Angri, è un magnifico ritratto della Milano di quel tempo. Un viaggio in bianco e nero nella metropoli nei suoi anni a colori.

"Da poco tornato in Italia, dopo un decennio trascorso in Mozambico - racconta Gin Angri - mi sentivo molto incuriosito e interessato da tutto ciò che si era trasformato o nato in quel periodo, sia a livello sociale che politico, economico e di costume. Collaborando con l’Agenzia Fotografica Grazia Neri di Milano mi venne chiesto di seguire alcuni momenti delle sfilate di moda di Milano, che assieme a Parigi erano quelle che avrebbero dettato lo stile negli anni successivi. Ho provato allora a descrivere quelle intense giornate, adrenaliniche per chi ci lavorava, con lo sguardo da fotoreporter".

Quelle di Gin Angri sono fotografie uniche di volti (stilisti, modelle, noti e meno noti), del dietro le quinte delle passerelle meneghine così celebrate. Un percorso diverso e inedito intorno a una delle eccellenze italiane. Tutto questo è diventato un volume edito da Nodolibri, La moda intorno, ma anche una bella mostra in un luogo dove la moda la si produceva. Nelle fotografie degli eventi della moda milanese degli anni Novanta di Gin Angri, fotoreporter comasco, troviamo le immagini di tutti i grandi nomi del “fashion” che hanno caratterizzato e dato forma e voce allo stile di un’epoca.

Di questo mondo, e dei grandi eventi milanesi di quegli anni, le immagini di Gin non ci restituiscono il glamour, i colori, la ricchezza, il successo, ma soprattutto i sogni e le speranze di emergere. È il racconto di quella che è stata una sorta di “età dell’oro” di Milano e del made in Italy che, proprio perché rappresentata lasciando sullo sfondo l’aura di successo e di mondanità che l’ha accompagnata, ci ricorda nel contempo il suo fascino e la sua fine.