I laghi più belli vicino a Milano: dove fare un tuffo per rinfrescarsi

L'estate a Milano mette tutti a dura prova: tra l'afa e il traffico, sopravvivere il week-end in città può rivelarsi una vera sfida. Se non sempre si hanno a disposizione più giorni per organizzare una gita al mare, è possibile invece rigenerarsi tra le acque dei laghi e godersi una splendida gita fuori porta. Ecco la nostra proposta dei laghi più belli vicino a Milano, tra spiagge incantate, tuffi rigeneranti e camminate immersi nella natura.

Lago di Como

A meno di un'ora e mezza di auto da Milano, il Lago di Como è sicuramente la meta ideale per una gita fuori porta e un bagno rigenerante. Il lago ospita infatti numerosi lidi come quello di Ossuccio,

con un prato dove poter prendere il sole e un accesso diretto all'acqua. Il lido di Ossuccio è gratuito e permette di gustare un pranzo sui tavolini all'ombra: un ritrovo perfetto per amici e famiglie per godere delle meraviglie del lago.

Proprio di fronte a Ossuccio si erge sull'acqua l'Isola Comacina, un lembo di terra da cartolina. Chi ama nuotare la raggiunge proprio dal lido di Ossuccio, in acqua; come alternativa è disponibile invece il servizio di taxi boat. Sull'isola è possibile fare un mini trekking e raggiungere in pochi minuti la punta a nord, perfetta per un bagno grazie al fondale che diventa profondo gradualmente.

Poco più a sud, in direzione Como, si arriva ad Argegno, piccolo paese con spiaggia libera caratterizzata da ciottoli chiari e meta ideale per chi ama nuotare e tuffarsi.

Infine, ancora verso sud e poco prima di Como Laglio è il luogo perfetto per una nuotata ammirando Villa

Oleandra, dimora di George Clooney. A pochi chilometri, la cosiddetta Riva del Tenciu ospita una comoda spiaggia anche per prendere il sole.

Lago d'Iseo

A poco meno di due ore da Milano, il Lago di Iseo è la meta ideale per una gita fuori porta all'insegna del relax. Se desiderate immergervi nelle sue acque cristalline avete solo l'imbarazzo della scelta: arrivando dalla Valle Camonica, per esempio, incontrerete Pisogne, il primo paese della provincia di Brescia ad affacciarsi sul lago d’Iseo, che ospita il lido Goia, con spiaggia in sabbia, giardino con alberi, campo da beach volley e bar. L'ingresso al lido è a pagamento.

Se cercate invece dei lidi gratuiti optate per la spiaggia di Marone, un angolo di paradiso dove rieccheggia il suono delle acque del lago. Poco distante, e adatta anche ai bambini, La Spiaggetta, servita da bar, servizi igienici e noleggio canoe.

Se desiderate scoprire il cuore del Lago d'Iseo, non potete evitare di andare a Monte Isola, perla della zona nonchè lìisola lacustre più grande d'Europa. Tra i lidi più freqentati, Le Ere a Peschiera Maraglio, con un meraviglioso affaccio sul lago d’Iseo e sull’isola di San Paolo. Un'occasione unica per godere della natura in un'oasi di pace, a due passi da Milano.

Lago di Garda

Tra la scelta dei laghi dove fare il bagno vicino Milano, non poteva mancare ovviamente il Lago di Garda. Per chi ama gli sport acquatici come la vela o il kite surf, la meta ideale è l'Alto Lago, con il vento più intenso al sud. Le spiagge si trovano soprattutto a Torbole, Riva del Garda e Limone. Chi cerca un luogo più tranquillo e meno ventoso può invece optare per il Bssso Lago, la parte sud del Lago di Garda, con le spiagge a Desenzano del Garda o a Lazise, perfette per una giornata di sole e relax.

Lago di Ghirla

Meno conosciuto rispetto agli altri, il Lago di Ghirla è una vera sorpresa. A soli 50 km da Milano, questo laghetto di origine glaciale è la meta ideale per le famiglie: la spiaggia, comoda e attrezzata, si apre a metà del bacino scoprendo sulla destra una conca con un campeggio, mentre a sinistra, un ampio prato scende dolcemente verso il lago. Il campeggio mette a disposizione un servizio bar, un ristorante, un grande parcheggio (a pagamento), e un servizio di noleggio biciclette, mentre il vicino maneggio organizza passeggiate a cavallo. Le acque del lago sono molto pulite, di un verde suggestivo: un richiamo per chi ama scappare dalla città in estate, a cui non si può dire di no.

