Le Donne di Milano in un magico volume illustrato

Le Donne di Milano è un albo illustrato nato dall’amore e dalla passione per questa eccezionale città che accomuna Patrizia Zerbi, editrice di Carthusia Edizioni, casa editrice dall’elevata progettualità, e Angelo Monti, architetto affermato, studioso delle tematiche legate alla città e al paesaggio. Il progetto ideato e illustrato dall’autore Angelo Monti è accompagnato dagli spunti biografici di Severino Colombo, importante giornalista del quotidiano milanese il «Corriere della Sera».

“Questo albo illustrato è una dedica a Milano, luogo unico e speciale, e alle straordinarie donne che ne hanno fatto la storia. Sfogliandone le pagine è possibile riscoprire la città con uno sguardo inusuale e spesso controcorrente, quello delle protagoniste di questo libro prezioso” racconta Patrizia Zerbi.

Le Donne di Milano è un albo illustrato in italiano e in inglese, che ci conduce alla scoperta di una Milano inedita: la grande città che si incontra in queste pagine ha un volto femminile e potente, che emerge con forza attraverso le vite di diciannove donne portentose. Da Beatrice d’Este e Bianca Maria Visconti fino a Miuccia Prada, Liliana Segre e Ornella Vanoni, si percorre un itinerario che esplora secoli di storia, raccontando figure rivoluzionarie e precorritrici dei tempi, che hanno contribuito a delineare l’identità unica di questa città cosmopolita ammirata dal mondo. Nel volume ci sono due pagine dedicate a ognuno di questi personaggi femminili: da un lato si trovano gli spunti biografici (in italiano e in inglese) dall'altro le suggestive illustrazioni di Angelo Monti corredate da brevi aforismi.

“Anche la città e le sue architetture costituiscono ‘paesaggio’. Strade, piazze, monumenti sono la narrazione, fisica e ideale, delle attese e delle testimonianze di una comunità.” spiega Angelo Monti, autore dei ritratti ambientati e degli aforismi che li accompagnano.

“La città è tante cose. Non solo spazio economico, ma bene comune che alimenta la qualità della vita e raccoglie i valori simbolici che i suoi abitanti hanno costruito e curato, sedimentandone nel tempo l’identità.”

Le Donne di Milano affianca ai ritratti delle 19 donne alcuni spunti biografici perché “sono figure dalle vite intense, piene, appassionanti, alcune note, altre quasi sconosciute, che però hanno in comune il fatto di essere impossibili da riassumere in poche righe” spiega Severino Colombo, autore delle biografie. “Da qui la sfida di provare a restituire la ricchezza di queste esistenze attraverso pochi dettagli, tratti essenziali, che fanno intuire ciò che sta dietro. Sono spunti che speriamo mettano in moto la voglia e la curiosità di saperne di più di queste donne straordinarie, di conoscerle meglio.”

Angelo Monti, architetto, vive e lavora a Como, dove progetta e costruisce. Da sempre interessato ai temi della cultura urbana e del paesaggio, ha insegnato progettazione architettonica presso le Università di Ferrara e Parma. È stato a lungo presidente di ordine e anche rappresentante degli architetti italiani in molte commissioni internazionali. Il “disegno a mano libera” è per lui uno strumento di lavoro, ma anche un personale pretesto per esplorare e interpretare realtà e contesti.

Severino Colombo, giornalista del «Corriere della Sera», lavora alla redazione della «Cultura» e de «la Lettura» dove si occupa, tra l’altro, di letteratura per l’infanzia e l’adolescenza. È autore di libri e membro di giurie in premi nazionali di letteratura per ragazzi. Il volume è già in distribuzione su tutto il territorio nazionale, nelle librerie e negli store online al prezzo di 21,90 €.