I volti del mercato agroalimentare diventano protagonisti di un libro

L’identità del Mercato Agroalimentare Milano è costituita dalle persone che tutti i giorni lo animano e che attraverso la propria operosità ed il proprio saper fare lo rendono luogo unico e prezioso. Al centro del nuovo progetto editoriale di Foody, denominato Il Respiro del Mercato, c’è proprio il desiderio di raccontare le storie e gli aneddoti di chi rende vivo il Mercato, cuore pulsante dell’economia milanese e lombarda.

Una pubblicazione dedicata all'anima del mercato

Il Respiro del Mercato è prima di tutto una pubblicazione che esprime attraverso le parole e le immagini l’anima del Mercato, ogni persona ha una storia e ogni storia è fatta di sensazioni e ricordi di profumi, rumori e sapori.

Il Respiro del Mercato oltre che un libro è ora anche una esposizione, fruibile da tutti i milanesi e gli avventori del Mercato, presso il Business Center del Palazzo Sogemi, in Via Lombroso 54. La galleria fotografica, declinazione dell’omonima pubblicazione, è un vero e proprio viaggio nei ricordi delle persone tradotto in immagini dall’occhio e dalla sensibilità dei fotografi che hanno avuto modo di visitare e conoscere da vicino il Mercato e che hanno immortalato questo viaggio attraverso i gesti, i racconti, i volti di chi qui fa del proprio lavoro una missione.

Soddisfatto dell’opera anche il Presidente Foody, Cesare Ferrero, che ha così descritto l’intento dell’iniziativa: “Il Mercato è un affasciante mondo multietnico di interscambio commerciale dove ogni giorno operano più di 3000 persone che scambiano 1.000.000 di tonnellate di prodotti agroalimentari provenienti da oltre 60 Paesi. Tutto questo è possibile anche grazie al duro lavoro degli uomini e delle donne del Mercato e al diffuso senso di appartenenza a questa Comunità. Proprio per rappresentare questo mondo abbiamo cercato di cogliere nelle immagini e nei racconti il Respiro del Mercato”.

Il volume sarà in vendita presso l’ufficio tesseramento, al primo piano di Palazzo Affari.