I locali più amati dai single di Milano

Dopo quasi cinque mesi, bar e ristoranti hanno ufficialmente riaperto in tutta Italia, anche se con alcune regole: tavolini solo all’aperto e non più di quattro persone al tavolo. Dal primo di giugno, sarà, però, possibile mangiare anche al chiuso. Come nel Regno Unito, dove tutti si sono lanciati a prenotare bar e ristoranti per assaporare il ritorno alla normalità, i milanesi sono alla ricerca dei migliori locali per tornare a frequentare i loro amici e, magari, trovare anche la dolce metà! Ma dove andare?

I 7 locali più amati dai milanesi

Dai cocktail bar alle terrazze all’aperto, Inner Circle ha raccolto i 7 locali più amati dai milanesi nella loro città. Con oltre 3.5 milioni di iscritti, la top list rappresenta le mete più frequentate dai single basati a Milano sull'app. In altre parole, se siete pronti a rimettervi in gioco, questi sono i posti da frequentare e farsi notare.



- Deus Cafè, Via Genova Thaon di Revel 3

Deus ex Machina a Milano: locale vintage con cortile, moto d’epoca, tavole da surf e un bar ristorante che con la sua atmosfera è diventato il punto di incontro per molti single.

- N’Ombra de Vin, Via San Marco 2

Enoteca veneta con cucina dove degustare aperitivi e una selezione di vini nazionali e internazionali in una cantina con soffitto a volte. Ne vale veramente la pena!



- Frida, Via Antonio Pollaiuolo 3

Bar un po’ nascosto dalla strada, con mobili spaiati, impianti a vista e soffitto in vetro, tavoli all’aperto in un cortile pieno di piante, gente, chiacchiere, musica e colori. Perfetto per un incontro intimo ma avventuroso.

- Fonderie Milanesi, Via Giovenale 7

Una volta c’era una fonderia in un cortile della vecchia Milano, adesso ci sono le Fonderie Milanesi: un’oasi di pace all’ora dell’aperitivo, dove degustare piatti italiani a buffet e fare brunch.

- oTTo, Via Paolo Sarpi 8

Nel cuore di Chinatown, oTTo è un locale innovativo che offre ottimi taglieri e cocktail, consigliato anche per i brunch in compagnia.

- Nottingham Forest, Viale Piave 1

Considerato uno dei migliori cocktail bar al mondo, con una selezione a dir poco unica, questo bar ha un’atmosfera unica soprattutto per le coppie. Provare per credere!

- Radio Rooftop Bar, Via Marco Polo 18

Aperitivo con vista? Questo è il posto giusto dove potersi godere un meraviglioso aperitivo e volendo anche un brunch, un cocktail con dj set su una terrazza in stile newyorkese con vista della città.