San Valentino, in via della Spiga un arcobaleno per valorizzare le unicità

Dal 14 al 28 febbraio 2022 Hines, player a livello globale attivo nel real estate, accenderà via della Spiga con una luce diversa, all’insegna della multiculturalità e di un linguaggio nuovo e attuale, volto a promuovere la molteplicità e l’unicità di idee, di ensiero e di esperienze come valori e risorse preziose per tutti.

Un arcobaleno per valorizzare le unicità

La scenografia, “I colori diversi di una sola luce”, avrà il suo cuore pulsante in Spiga 26, l’innovativo hub creativo di Hines, che verrà completamente illuminato da fasci di luce fucsia, il colore che caratterizza l’originale visual identity del building, mentre lungo tutta la via verranno allestite installazioni aeree di luce gradiente colorata per riprodurre un arcobaleno, simbolo di inclusione sociale e valorizzazione delle unicità.

Nella storia della città di Milano, Via della Spiga è sempre stata rappresentata nelle vesti della via ribelle e differente, come l’attrice e modella internazionale Greta Ferro ha raccontato nel docufilm Alias prodotto da Hines lo scorso settembre per il lancio del progetto. Come tale, quindi, Via della Spiga vuole tornare sulla scena per mostrarsi alla città, in occasione della Fashion Week milanese, riaffermando il suo ruolo di strada che si è trasformata negli anni anticipando le mode, i pensieri e i sentimenti della società.

“Crediamo fortemente nelle idee e nella capacità visionaria di creare un sentire comune con un orientamento verso progetti di valorizzazione culturale per la collettività – ha affermato Mario Abbadessa, senior managing director & country head di Hines Italy. “Partendo dal nostro impegno nella rigenerazione urbana e nell’interscambio tra spazi privati e pubblici, riteniamo che via della Spiga, nel cuore del Quadrilatero milanese, possa contribuire alla riflessione su temi socio-culturali di grande importanza, come quello dell’inclusione e della valorizzazione delle unicità. In attesa quindi di finalizzare il restauro dello storico Palazzo Pertusati e di svelare a breve Spiga 26, il nostro nuovo spazio della creatività multi-esperienziale, siamo orgogliosi di aver contribuito alla rinascita e al rilancio di uno dei luoghi iconici della città anche con questa nuova iniziativa simbolica”.

Un rilancio strategico

L’arcobaleno luminoso di via della Spiga rientra nel progetto più ampio avviato da Hines lo scorso anno per promuovere lo sviluppo e il rilancio di via della Spiga, cardine centrale nel crocevia della creatività milanese, tra moda, design e lifestyle. L’obiettivo è quello di creare il cambiamento, attraverso un agire dedicato alla collettività con attenzione particolare a temi di dibattito sociali che permeano la quotidianità. Già a luglio 2021, con la prima edizione di Semina - L’Infiorata di via della Spiga, Hines ha iniziato a seminare nuove idee e coltivare progetti con la collaborazione di artisti e personaggi che con Milano hanno uno stretto legame. Successivamente, a settembre Hines ha continuato il programma di attivazione della via mettendo a disposizione di Audi gli spazi del suo immobile come un luogo esperienziale dove il futuro ha preso forma nell’installazione “Enlightening The Future”, firmata da Marcel Wanders studio.

In linea con il rilancio di Via della Spiga, il 2021 è stato anche un anno significativo per Spiga 26, progetto di rigenerazione urbana di Hines dell’iconico Palazzo Pertusati, che si sta affermando come nuovo distretto della creatività milanese in grado di attrarre brand internazionali di primario standing, tra cui il nuovo headquarter milanese di 7.000 metri quadrati del gruppo mondiale del settore del lusso Kering e le nuove boutique di Moschino e Sergio Rossi