Lush Milano Duomo si trasforma in un viaggio 3D

Lush, brand etico di cosmetici freschi e fatti a mano, dedica un corner tematico ai prodotti dell’iconica gamma Snow Fairy, e trasforma il flagship store Lush Milano Duomo in un’esperienza virtuale in 3D. Fino a Natale, i clienti potranno scoprire, di persona o online, le novità del negozio milanese e potranno immergersi virtualmente nella profumata magia rosa che caratterizza il Natale. Lush Milano Duomo invita i clienti a farsi avvolgere da soffici nuvole rose: i grandi classici e le fatate novità della collezione Snow Fairy si alternano in un allestimento che presenta bombe da bagno, gel doccia, body spray e saponi dall’inconfondibile e dolcissimo profumo. Tra le novità in esclusiva per lo store di Piazza Duomo 20, la candela Snow Fairy, realizzata a mano senza olio di palma e paraffina, il pensiero ideale per diffondere nelle case un pizzico di profumato ottimismo.

L’esperienza virtuale

Lush Milano Duomo si tinge di rosa e si trasforma in un viaggio virtuale: l’intero negozio è infatti visitabile in tre dimensioni grazie a un’esperienza digitale unica, presentata dal brand per la prima volta in uno dei suoi store. I clienti potranno comodamente visitare il negozio virtualmente in qualsiasi momento e da qualsiasi luogo, esplorandone gli spazi e gli allestimenti, con un approfondimento tematico sulla gamma Snow Fairy. Per rendere l’esperienza dello shopping natalizio ancora più tailor-made e andare incontro alle necessità di tutti i clienti, Lush Milano Duomo mette a disposizione dei propri clienti i servizi Ordina e Ritira e Bike Delivery che permettono di fare i propri acquisti comodamente da casa e di sorprendere i propri cari facendo consegnare in bicicletta, direttamente a domicilio, i regali più profumati per questo Natale.

Il mondo Snow Fairy

I prodotti Snow Fairy simboleggiano gentilezza, coraggio e fiducia, valori Lush da cui è nata la breve animazione The Snow Fairy, realizzata in collaborazione con FeralChild, per celebrare la storia di Aki e della fata delle nevi Snow Fairy, uno spirito della natura e un’incarnazione di gentilezza, fiducia e coraggio. Il progetto racconta la storia fatata della scoperta di Snow Fairy, portavoce di un messaggio più ampio della scoperta di se e dell’accettazione.