La magia dei borghi dipinti della Lombardia, ecco dove sono

In Italia, da nord a sud, esistono ben 200 borghi dipinti, testimonianza di un patrimonio artistico inestimabile. La Lombardia ne offre alcuni, splendidi da vedere e perfetti per una gita fuori porta. Di seguito quelli più importanti scelti per voi.

Perlasco (Lc)

Sito in Alta Valsassina, Perlasco è uno dei comuni più piccoli d'Italia. Qui, quattordici affreschi colorano le facciate di diverse case, raccontando la leggenda di Lasco. Chi era Lasco? Un bandito della Valsassina che, di giorno amato benefattore, di notte si trasformava in un predone criminale (la sua vicenda viene narrata nel romanzo storico di A.Balbiani).

Arcumeggia (Va)

Piccola frazione di Casalzuigno, Arcumeggia è il paese dipinto più noto del varesotto. Non solo: è stato anche il primo borgo italiano a trasformarsi in un museo a cielo aperto, grazie agli affreschi che raccontano tradizioni locali e scene di vita quotidiana. Qui, nel 1957, fu aperta la "Casa del Pittore", nata per ospitare gli artisti che scelgono di donare al luogo il loro contributo.

In questo paesino della Valassina, vicoli e piazze della frazione di Funcai sono ricolmi di riproduzioni dei quadri di Giovanni Segantini, pittore che era solito recarsi qui una volta l'anno. Quindici tavole a grandezza naturale, più una "nascosta" in un belvedere fuori dal borgo, formano il cosiddetto "Percorso Segantini", visitabile tutto l'anno.

Calcio (Bg)

Borgo della bassa bergamasca, Calcio accoglie circa 50 murales realizzati da artisti di fama internazionale. Cosa raffigurano? La storia di Calcio, e le sue scene di vita quotidiana, come a voler sfogliare un libro a cielo aperto.

Guidizzolo (Mn)

Nel mantovano, il borgo di Guidizzolo si è rimpito d'affreschi tra il 2007 e il 2010, grazie alle quattro edizioni di un evento dedicato all'arte. Al centro dei murales, star, velocità, moda e pace.

In questo borgo del comasco, l'arte è stata usata come mezzo contro lo spopolamento progressivo. Nel 2015 ha preso il via il progetto “Borgo dipinto Claino”, che consente oggi ai suoi visitatori di camminare tra arte, storia e architettura con una vista privilegiata sul Lago di Lugano e i suoi monti comaschi. Scorgere i dipinti, che sono oltre 50!, è una divertente caccia al tesoro.