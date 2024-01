La magia della Cupola Schiaparelli al Museo Astronomico di Brera

Non c'è solo il Planetario, con tutte le sue attività spaziali, a Milano c'è un luogo magico dove le stelle hanno iniziato a osservarle molto prima e che forse non tutti conoscono: il MusAB, ovvero il Museo Astronomico di Brera.

La collezione esposta nel Museo si è costituita nel corso dei decenni per iniziativa di alcuni direttori dell’Osservatorio di Brera interessati alla storia dell’astronomia, a partire da Schiaparelli, che hanno raccolto nel corridoio di ingresso dell’Osservatorio alcuni degli strumenti più significativi utilizzati dagli astronomi di Brera dalla metà del Settecento in poi. L’assetto attuale della galleria è frutto del minuzioso lavoro di conservazione, restauro, catalogazione e valorizzazione effettuato, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, dall’Istituto di Fisica Generale e Applicata dell’Università degli Studi di Milano, in particolare da Guido Tagliaferri e Pasquale Tucci. La disposizione della collezione in galleria è il frutto del lavoro di riallestimento, finanziato da Regione Lombardia, nel 2020.

Del Museo fa parte anche la cupola che contiene il telescopio rifrattore da 8 pollici (22 cm) fatto installare da Virginio Schiaparelli nel 1875 e da lui utilizzato per le sue ricerche astronomiche, in particolare per i suoi studi sui sistemi stellari binari, sulle comete e gli asteroidi, e sui pianeti del Sistema Solare, soprattutto Marte. Nel 1999 il telescopio e la cupola sono stati restaurati e riportati alle loro condizioni originarie.

Cupola Schiaparelli

La cupola contiene il primo dei due telescopi rifrattori fatti installare da Giovanni Virginio Schiaparelli, direttore dell’Osservatorio di Brera dal 1862 al 1900. Il telescopio ha un’apertura di 8 pollici (22 cm) e una lunghezza focale 320 cm: fu costruito dalla ditta Merz di Monaco di Baviera, uno dei migliori costruttori di telescopi dell’epoca, tra il 1862 e il 1865. Bisognerà però attendere il 1873 perché fossero disponibili i fondi per costruire la cupola, eretta sopra il tetto del Palazzo di Brera (quinto piano), nell’ala occupata dall’Osservatorio. Il telescopio è dotato di un congegno meccanico che comanda l’asse orario, facendo in modo che il puntamento del telescopio segua la rotazione diurna della volta celeste. La cupola è costituita da una struttura in muratura sormontata da un cilindro di legno ricoperto di lastre di rame; il cilindro può essere ruotato per mezzo di un sistema meccanico azionato da una manovella, in modo da poter orientare la fenditura di osservazione nella direzione richiesta. Il telescopio Merz fu usato intensamente dagli astronomi di Brera fino alla metà del XX secolo, ma non fu mai oggetto di modifiche importanti; l’operazione di restauro, eseguita dall’associazione ARASSBrera nel 1999, ha pertanto potuto riportarlo nelle sue condizioni originali.

Visita alla Galleria degli Strumenti

Martedì e giovedì: 10 – 15

Durata media della visita 45 minuti (75 minuti con l’App MARSS).

Dalle 14:00 del venerdì alle 18:00 della domenica l’accesso al MusAB è gestito da RnB4Culture.

Vista alla Cupola Schiaparelli

Per motivi di sicurezza l’accesso alla cupola Schiaparelli è possibile solo nel corso di visite guidate, a gruppi di 7 persone alla volta.

Dalle 14:00 del venerdì alle 18:00 della domenica l’accesso alla Cupola Schiaparelli è gestito da RnB4Culture.