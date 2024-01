Un magico ponte verde tra due laghi, ecco qual è il paradiso delle due ruote

Il Ponte Verde tra i due Laghi è il progetto, messo a punto dai Comuni di Centro Valle Intelvi e di Alta Valle Intelvi e realizzato con il contributo di Regione Lombardia, per promuovere e fare scoprire la Valle al pubblico, sempre più ampio, dei cicloturisti e - in particolare - degli E-Bikers. La mappa qui sotto, oltre a mostrare i due percorsi appositamente studiati dal Team Bike Valle Intelvi, indica i nuovi E-Bike Point dove è possibile ricaricare l'E-Bike, trovare ogni genere di informazione e ricevere gratuitamente la borraccia e gli altri gadget dedicati all’iniziativa.

Si tratta quindi di un percorso di oltre 26 chilometri che si snoda tra Argegno, affacciato sul lago di Como, e Claino con Osteno, sul Ceresio, attraversando i magici panorami della Valle d'Intelvi. L’iniziativa, naturalmente, è indirizzata soprattutto ai cicloturisti che si spostano sulle biciclette elettriche ma non solo: in particolare per loro è stata però predisposta una rete comprendente ben 25 punti attrezzati. Il Ponte verde è dunque, alla fine, anche un ottimo esempio di collaborazione tra i diversi enti già citati, nato appunto dalla sinergia tra i vari comuni del territorio e Regione.