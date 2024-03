Magie fuori porta: la Rocca e il Borgo di Angera

Il lago Maggiore e i suoi dintorni restano una delle mete più interessanti da visitare nel fine settimane, visto che non sono distanti da Milano. Ed è proprio qui che si trova la Rocca di Angera, uno dei siti più incredibili e ricchi di storia delle Isole Borromee. In posizione strategica per il controllo dei traffici, la tradizione storiografica lega le vicende di Angera alla casata dei Visconti e alla sua affermazione dopo la vittoria della battaglia di Desio del 1277, celebrata negli affreschi della Sala di Giustizia.

Con i Visconti, la Rocca è al centro di importanti lavori di ricostruzione e ampliamento che si protrarranno per più di un secolo. All’epoca della Repubblica Ambrosiana, il Consiglio dei Novecento della città di Milano ratifica l’acquisto di Angera, della rocca e della sua pieve da parte di Vitaliano I Borromeo per la cifra di 12.800 lire imperiali il 18 gennaio 1449. La Rocca di Angera diventa così dimora e simbolo dell’ordinamento politico della famiglia a cui ancora oggi appartiene.

Nel 1623, quando il cardinale Federico Borromeo fu insignito da Filippo IV di Spagna del titolo del marchesato di Angera, la rocca si trovava in uno stato di grande abbandono. Il perito che il cardinale aveva inviato sul posto suggerì di procedere alle riparazioni essenziali, ma poco più tardi, per iniziativa prima di Giulio Cesare III (1593-1672) e poi di Antonio Renato Borromeo (1632-1686), la rocca fu ampiamente restaurata. Per la decorazione furono impegnati, nella seconda metà del Seicento, pittori milanesi di primo piano (tra gli altri, i fratelli Santagostino, Antonio Busca, Filippo Abbiati). Nel clima di sorda opposizione al Governatorato spagnolo, i Borromeo, con la realizzazione del ciclo di tele dedicato ai Fasti Borromeo e dei ritratti di personaggi storici della dinastia (1673-1685), fecero della rocca uno dei monumenti emblematici della storia famigliare, destinato ad illustrare l’antichità e la potenza del casato.

Negli ultimi anni la Rocca di Angera è stata oggetto di un attento restauro voluto dalla Principessa Bona Borromeo che ha voluto restituire al Castello il suo antico splendore e regalare ai visitatori le sue raffinate collezioni, dando vita al Museo della Bambola e del Giocattolo più grande d’Europa. Ultima campagna di restauro l’Ala Scaligera nel 2017 dove oggi prendono forma progetti di arte contemporanea.

Cosa vedere

Le Sale Storiche

Museo della Bambola e del Giocattolo

Ala Scaligera

Il Giardino Medievale

Quando

Stagione 2024

L’apertura della stagione 2024 è prevista dal 16 marzo al 3 novembre 2024.

Dal 16 marzo al 26 ottobre 2024

Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 17.00 (ultimo ingresso), chiusura castello ore 18.00.

Dal 27 ottobre al 3 novembre 2024

Tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 16.00 (ultimo ingresso), chiusura castello ore 17.00.

Gli orari di apertura e chiusura del castello potranno subire variazioni per eventi straordinari.

Come

In auto

Autostrada dei Laghi in direzione Gravellona Toce, uscita Sesto Calende, proseguendo con la strada statale 629 in direzione di Angera, dove l’accesso alla Rocca è facilitato dalla segnaletica turistica.

È a disposizione un parcheggio gratuito davanti all’entrata in Rocca.

In treno

Ferrovie dello Stato, linea Milano-Sempione, fermata Arona. Da qui parte il battello per Angera. La Rocca è raggiungibile a piedi lungo un percorso panoramico di circa 15 minuti in salita.

Per maggiori informazioni Navigazione Lago Maggiore – servizio pubblico di linea.

Disponibile anche un servizio pubblico di motoscafi non di linea.

Rocca di Angera

Via Rocca Castello, 2

Angera, Varese