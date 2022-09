Medicina estetica, è boom di millennials che richiedono trattamenti per il viso

"L'utilizzo della tossina botulinica in questi dieci anni è aumentato enormemente ed ha coinvolto fasce di pazienti che non ci saremmo mai aspettati. Di recente è comparso il fenomeno di giovanissimi che intendono eseguire il trattamento con botox. Sono millennials che lo scelgono anche per le rughe mimiche e prevenire quindi l'invecchiamento. Si tratta di una fascia ampia che va dai 20 ai 42 anni: persone molto diverse, ma tra loro ci sono anche molto ragazzi. Un fenomeno crescente tra loro soprattutto negli ultimi 5 anni, studiato anche dalla letteratura scientifica. Anche da un punto di vista etico". Lo spiega Monica Renga, medico estetico in occasione dell'evento per i primi 10 anni di Aiteb, l’Associazione Italiana Terapia Estetica Botulino.

I nuovi canoni di bellezza

"I giovani sono molto concentrati sulla salute e su ciò che risulta un appagamento personale. Sono digitali nativi - aggiunge Renga - e raggiungono in modo rapido le informazioni. Si fanno un'idea dei canoni di bellezza attraverso i social e capiscono immediatamente se sul loro viso c'è qualcosa che ritengono non funzionare e che possa essere migliorato. Secondo alcune statistiche americane, i trattamenti più richiesti sono con tossina botulinica, poi fillers (volumizzanti) e a seguire quelli di qualità cutanea. Vengono scelti in particolari trattamenti per le rughe, il terzo superiore, tra le sopracciglia, zampe di gallina e la parte più bassa del viso".

"Il nostro compito è di educare questi giovani pazienti anche verso la naturalezza e a una bellezza - conclude la dottoressa - che lasci spazio alla mimica dei muscoli, faccia vedere le emozioni, la gioia e il sorriso vero. Educhiamo i millennials a eseguire il trattamento se lo desiderano ma sempre consigliando, personalizzando in funzione dell'età e delle caratteristiche anatomiche".