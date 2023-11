I villaggi e i mercatini di Natale più belli di Milano e dintorni

Il Natale di avvicina e come consuetudine tra pochi giorni la città si animerà per ospitare i consueti villaggi e mercatini natalizi. Molte le attese novità a Milano e dintorni in programma. Di seguito tutti gli appuntamenti natalizi più attesi.

Le giostre, la pista di pattinaggio e un magico mondo incantato per vivere l'incanto del Natale. A Milano arriva il Christmas Village: il villaggio incantato di Natale aprirà le porte a partire dal 18 novembre riaccendendo la magia ai Giardini Indro Montanelli a Porta Venezia. Questa diciassettesima edizione della manifestazione natalizia, anticipano gli organizzatori, ha in serbo una grande novità: la presenza fissa di Geronimo Stilton. Il topo protagonista dei libri, che hanno venduto oltre 150 milioni di copie in tutto il mondo, avrà la sua stratopica casetta proprio di fronte a quella di Babbo Natale, che sta aspettando trepidante le letterine di tutti i visitatori. Geronimo Stilton porterà al Villaggio delle Meraviglie momenti di divertimento, di incontri didattici, scatterà molti selfie e nel suo studio all’interno della nuova casetta farà il firma copie ai fan che lo visiteranno. Continua

Tutta la magia del Natale. Milano si prepara ad accogliere una novità unica nel suo genere, mai vista prima in Italia: è in arrivo in città "A Christmas Magic", un luogo "magico, un intero mondo dedicato al Natale, un’esperienza immersiva unica", assicurano gli organizzatori. L'appuntamento è dal 7 dicembre 2023 al 7 gennaio 2024 nell'Allianz Mico, il centro congressi meneghino. Si tratterà - si legge in un comunicato stampa - di "un colossale spazio di oltre 20mila metri quadri che si trasformerà in un luogo incantato e senza eguali - fortemente voluto da Clemente Zard, prodotto da Vivo Concerti, e pensato e sviluppato dalla creatività di Giò Forma - immerso in un’atmosfera magica e suggestiva". Continua

Un luogo dove le favole prendono vita e i sogni diventano realtà. Arriva alle porte di MIlano un magico villaggio di Natale. Dal 18 novembre 2023 al 7 gennaio 2024 al Carroponte di Sesto San Giovanni. L'idea degli organizzatori è quella di ricreare un vero e proprio paese incantato che in un batter d’occhio trasporterà il pubblico in Lapponia, a migliaia di chilometri di distanza, per vivere un’esperienza entusiasmante che stupirà grandi e piccini, in cui riscoprire la parte più giocosa di se stessi e in cui anche gli adulti potranno concedersi il lusso di tornare bambini per qualche ora, assaporando una sensazione di felicità pura e genuina che solo la magia del Natale è in grado di creare. Continua

Mercatini di Natale in piazza Duomo

Dal 1 dicembre 2023 al 6 gennaio 2024 torna lungo il perimetro della cattedrale il mercatino più atteso e amato dai milanesi ma anche dai turisti: il mercatino di Natale in Piazza Duomo. Le caratteristiche casette natalizie di legno ospitano come da tradizione cibo, vestiti e oggetti perfetti per un regalo da fare a chi ci ama di più. Per tutti i bambini non può mancare una visita alla Casa di Babbo Natale, con eventi pensati per loro e un presepe a grandezza naturale. I più piccoli dall’1 al 15 dicembre potranno scegliere dei giocattoli, che verranno consegnati la mattina del 25 dicembre.

Fuori porta...

Dal 7 dicembre al 7 gennaio 2024, dunque Cernobbio ospiterà la 30° edizione de La Citta dei Balocchi. La nuova edizione sarà una manifestazione studiata per rispecchiare la città di Cernobbio, dove diverse anime, differenti tra loro, convivono e reciprocamente si valorizzano. I punti più caratteristici di Cernobbio saranno uniti in un itinerario ideale che partendo da Villa Bernasconi, cuore culturale di Cernobbio e della Città dei Balocchi, attraverso un incantevole percorso di luci per le vie cittadine, arriverà al Calendario dell’Avvento, realizzato con l’intelligenza artificiale, e poi al villaggio natalizio allestito in Riva, motore pulsante della vita cittadina. Il Mercatino, la Pista di pattinaggio, l’Albero di Natale, gli allestimenti illuminotecnici, le animazioni e gli intrattenimenti, restituiranno un'atmosfera invernale che diventerà richiamo per tutti coloro che desiderano celebrare il Natale.