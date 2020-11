Merenda per bambini, due ricette gustose e sane

La dietista Verdiana Ramina e Stella Bellomo, esperta di cucina naturale e di fotografia, hanno raccolto in un libro tutto quello che c’è da sapere sulla composizione della merenda “ideale”, rispondendo alle domande più frequenti dei genitori e fornendo le informazioni nutrizionali corrette per evitare gli errori più comuni.

Scopriamo in questo articolo due delle oltre 60 ricette contenute nel libro.

Due ricette per una merenda gustosa

- Barrette di cereali soffiati e frutta secca

Ingredienti

90 g di cioccolato fondente (oppure al latte, bianco o miele)

30 g di riso soffiato

30 g di quinoa soffiata

datteri (o uvetta)

mandorle, nocciole

Procedimento

Dopo aver sciolto il cioccolato a bagnomaria, versatelo in una ciotola e unite i cereali soffiati, i datteri e la frutta secca a pezzetti. Mescolate bene. Versate il composto in una teglia rivestita con carta da forno e lasciate raffreddare in frigorifero per un’ora circa. Tagliate le barrette e conservatele in un barattolo a chiusura ermetica.

- Crêpe verdi con crema di formaggio

Ingredienti

100 g di farina di ceci

250 ml di acqua

100 g di stracchino

8 pomodorini

basilico, prezzemolo, erba cipollina

olio EVO, sale

Procedimento

Frullate la farina di ceci con l’acqua, il basilico, il prezzemolo e il sale. Lasciate riposare il composto in frigorifero per un’ora circa. Scaldate una padella antiaderente e versatevi un mestolino di pastella, così da ottenere una piccola crêpe. Farcite le crêpe con i pomodorini e lo stracchino a cui avrete unito l’erba cipollina.

Le ricette sono tratte dal libro L'ora della merenda di Verdiana Ramina e Stella Bellomo.