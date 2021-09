A Inveruno arriva il Mexican Circus, senza animali

Il 17 settembre debutterà a Inveruno il Mexican Circus della famiglia Kodanty, il quale presenta uno spettacolo di attrazioni della tradizione circense tra cui giocolieri, clown, equilibristi e molte altre attrazioni. Per i più piccoli non mancherà la partecipazione delle mascotte dei famosi cartoni animati. Presentato su pistarama, lo spettacolo per tutta la famiglia dura 90 minuti; il tendone è allestito in via Manzoni, zona ex Campo Sportivo, fino al 26 settembre 2021.

Gli spettacoli

Gli spettacoli sono previsti venerdì alle ore 21, sabato alle ore 17,30 e 21, domeniche alle ore 17,30 e lunedì 20 alle 17,30. Inoltre, la direzione del Circo mette a disposizione agevolazioni per tutti gli amici social. È possibile ottenere uno sconto condividendo il post della pagina Facebook ufficiale del Mexican Circus Kodanty e mostrandolo in cassa al momento dell’acquisto del ticket.

Norme di sicurezza

All’interno della struttura verranno rispettate la normative anti Covid-19 vigenti: per questo è consigliata la prenotazione al numero 339 634 89 64.