I 10 concerti da non perdere in estate a Milano

Almeno dal punto di vista musicale, a Milano ci aspetta un'estate davvero bollente. Festival e date uniche senza tregua già dalla fine della primavera e per tutti i mesi della stagione dei concerti estivi con una serie di appuntamenti davvero imperdibili. San Siro ma non solo. Ecco dunque la nostra Top Ten Live Summer 2024

1 . Metallica

29 maggio 2024 . Ippodromo Snai La Maura

Con più di 100 milioni di dischi venduti, di cui 60 milioni nei soli Stati Uniti, la band è annoverata come una delle formazioni di maggior successo nella storia dell'heavy metal e del rock contemporaneo. . I loro primi lavori, grazie alla velocità dei pezzi, tecnicismi strumentali ed aggressività, li hanno portati ad entrare nei "Big Four" del thrash metal, accanto a Slayer, Megadeth ed Anthrax. 72 Seasons è l'undicesimo album in studio del gruppo musicale statunitense Metallica, pubblicato il 14 aprile 2023 dalla Blackened Recordings.

2. Bruce Springsteen

2 e 3 giugno 2024 . Stadio San Siro

Bruce Springsteen and The E Street Band tornano in Italia con due imperdibili appuntamenti, una grandissima occasione per rivivere uno degli show più esaltanti al mondo. Dopo la tournée del 2023 osannata dalla critica, saranno protagonisti nel nostro paese l’1 e 3 giugno 2024 allo Stadio San Siro di Milano, per elettrizzare il proprio pubblico con due spettacoli energici e indimenticabili. Le date milanesi faranno parte del tour mondiale “Bruce Springsteen and The E Street Band 2024 World Tour”.

3 . The National .

2 giugno 2024 - Carroponte

I The National annunciano il loro ritorno in Italia dopo due anni di assenza che li ha visti produrre due straordinari nuovi album. Gli show, che si terranno a Milano e Roma, faranno parte del tour mondiale iniziato a settembre in cui la band presenta per la prima volta live i nuovi brani. I The National sono un gruppo musicale indie rock statunitense formatosi a Cincinnati e attivo dal 1999. La band è formata da Matt Berninger (voce), dai fratelli Aaron e Bryce Dessner (chitarra, pianoforte, tastiere) e dai fratelli Scott (basso) e Bryan Devendorf (percussioni). Nel 2023, dopo la splendida parentesi solista di Berninger, Serpentin Prison, hanno pubblicato due album: First Two Pages of Frankenstein e Laugh Track.

4 . Lana del Rey

4 giugno 2024 . Ippodromo Snai La Maura

L’iconica Lana Del Rey la prossima estate sarà impegnata in una serie di concerti sui più importanti palchi d’Europa che la vedranno protagonista in Italia nell’appuntamento più importante dell’estate milanese per quello che si preannuncia come un vero e proprio evento di musica, moda e costume. Un live dalla forza iconografica e cinematografica in cui brani intensi e intimi si alternano a momenti esplosivi in un connubio che dona ancora più potenza alla sua scrittura e alla sua performance. Non mancheranno certamente canzoni come Born to Die, Ultraviolence e Summertime Sadness che in quasi dieci anni di carriera hanno portato Lana nell’olimpo della musica mondiale,

5 . Vasco Rossi - San Siro

7 .20 giungo 2024 . San Siro

Dopo le "6 come 6" volte del 2019, Vasco si appresta a battere se stesso stabilendo un nuovo primato dal 7 al 20 giugno a San Siro: 7 concerti già sold out, che si profilano essere saliranno a 36 le volte in cui Vasco è andato in scena nello stadio per un totale di oltre 2 milioni di spettatori solo a San Siro. Nel 2023, dopo un tour nei più importanti stadi italiani, Vasco è tornato con il singolo Gli Sbagli Che Fai e con la docuserie Vasco Rossi: Il Supervissuto che ripercorre la vita e la carriera del rocker.

6 . Blonde Redhead

5 giugno . Alcatraz

I Blonde Redhead, storico gruppo indie-rock composto da Kazu Makino, Simone e Amedeo Pace, tornano in Italia per tre speciali date estive con cui presenteranno il loro nuovo lavoro discografico Sit Down for Dinner, un album che tocca tematiche importanti e profonde tipiche dell’età adulta, creando quasi un contrasto con la musica ritmata e frizzante che accompagna ogni brano. Un lavoro meticoloso e coinvolgente che ha preso forma durante 5 anni tra New York, Milano e vari luoghi della Toscana. 30 anni di carriera segnati da uno stile inconfondibile, ricercato e in continua evoluzione collaborativa che rifiuta di essere catalogato in un unico genere. Una carriera musicale che continua ad esplorare nuovi territori partendo dal noise rock degli esordi che ha permesso loro di trovare un posto all’interno dell’etichetta Smells Like di Steve Shelley, batterista dei Sonic Youth (produttore del loro primo disco omonimo), per poi passare dal dream-pop e arrivare a un sound rock elettronico e più sofisticato.

7 . Green Day

16 giugno . Ippodromo Snai La Maura

La band californiana simbolo del punk rock che incendierà il palco degli I-DAYS Milano. L’occasione per Billie Joe Armstrong, Trè Cool e Mike Dirnt di celebrare nel 2024 due album epici che hanno segnato la loro storia con uno show che proporrà ai fan hit tratte da “Dookie” a 30 anni dalla sua pubblicazione (vincitore nel 1995 del Grammy Award come Best Alternative Album) e da “American Idiot” a vent’anni dalla pubblicazione (disco che nel 2004 ha debuttato al primo posto della classifica Billboard degli album più venduti e della UK Official Album Chart per poi aggiudicarsi nel 2005 il Grammy Award come Best Rock Album). A scaldare il pubblico prima di loro saranno i Nothing But Thieves, sempre più leader della nuova scena inglese.

8 . Sfera Ebbasta

24 giugno . San Siro

È salito alla ribalta grazie alla pubblicazione dell'album XDVR, inciso con la collaborazione del produttore discografico Charlie Charles, ottenendo un buon successo in Italia. Tale successo si è replicato con le uscite di Sfera Ebbasta (2016), Rockstar (2018) e Famoso (2020), il secondo dei quali ha permesso all'artista di divenire il primo italiano a entrare nella Top 100 mondiale della piattaforma di streaming Spotify. Nel 2020 è risultato essere l'artista ad aver venduto più dischi in Italia nel decennio 2010-2019, con più di 4,2 milioni di copie tra album e singoli digitali. Al 2024 detiene inoltre il record del maggior numero di brani piazzati al primo posto della Top Singoli (28) e maggior numero di settimane in prima posizione.

9 . Arcade Fire

2 luglio . Fiera Milano Live

La band canadese Arcade Fire, nominata ai Grammy e ai Brit Awards, torna in Italia con una data unica che si terrà martedì 2 luglio 2024 presso la Fiera Milano Live. Sarà l’occasione per ascoltare il loro album di debutto Funeral, di cui si celebra il 20esimo anniversario, oltre agli altri successi del gruppo definito “la più grande live band del mondo” dal Daily Telegraph. Gli Arcade Fire sono un gruppo musicale indie canadese formatosi nel 2001 a Montréal. Il gruppo è composto dal cantante e frontman statunitense Win Butler, da sua moglie, la polistrumentista Régine Chassagne e da Richard Reed Parry, Tim Kingsbury, Jeremy Gara e Sarah Neufeld. Il gruppo ha debuttato nel 2003 con l'EP eponimo. L'anno seguente uscì l'album Funeral, ricevendo un grande consenso da parte della critica specializzata, e un modesto riscontro commerciale; altri due lavori discografici hanno ottenuto crescente successo di critica e di pubblico: Neon Bible, pubblicato nel 2007, è stato definito "uno dei migliori album indie rock della storia", mentre il successivo The Suburbs ha debuttato al primo posto della Billboard 200 e ha ottenuto il Grammy per il Miglior album dell'anno, primo album indipendente a ricevere tale riconoscimento.

10 . Zucchero

4 luglio . San Siro

Per le speciali date negli stadi italiani, Zucchero trasformerà i suoi show in una festa collettiva in cui la sua energia contagiosa e le sue canzoni saranno protagoniste di 5 notti indimenticabili. Sarà l’occasione per assistere a uno spettacolo mozzafiato ricco di sorprese e di grande musica dal vivo. Tra i maggiori interpreti del rock blues in Italia, Zucchero (all’anagrafe Adelmo Fornaciari) nella sua carriera ha venduto oltre 60 milioni di dischi, di cui 8 milioni con l’album “Oro, incenso & birra”. Oltre a essere il primo artista occidentale a essersi esibito al Cremlino dopo la caduta del muro di Berlino, Zucchero è anche l’unico artista italiano ad aver partecipato al Festival di Woodstock nel 1994