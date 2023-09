Ultimo weekend d'estate: le 5 migliori gite non lontano da Milano

Quello che ci aspetta è un ultimo weekend d'estate con il meteo che promette qualche pioggia ma anche il ritorno del sole, soprattutto domenica. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questo fine settimana di settembre. Qualche meta per trascorrere all'aperto questi ultimi giorni estivi. Una guida con alcuni suggerimenti per una bella gita fuori porta al lago o in montagna.

1 . Fiumelatte

Se vi siete appassionati leggendo la storia della Città Fantasma o quella della Casa Rossa, c'è un altro luogo pieno di fascino e leggenda non lontano da Milano. Ci troviamo sulla sponda del Lario che costeggia il ramo lecchese, per la precisione in quel breve tratto appena prima Varenna, quell'incantevole paesino che guarda Bellagio senza invidia. Ed è qui che troviamo il corso d'acqua fortunatamente denominato "Il fiume più breve d’Italia", vale a dire Fiumelatte, diventato ormai una meta turistica per tutti gli amanti delle leggende di lacustri.

2 . Eremo Santa Caterina

Quattro giorni otto visite guidate in barca per andare alla scoperta delle chiese e dell’antico monastero di Leggiuno che si affacciano a strapiombo sulle acque del lago Maggiore. È quanto propone Archeologistics, impresa sociale impegnata nella valorizzazione del patrimonio culturale, per visitare uno dei luoghi più suggestivi della provincia di Varese, un tesoro di storia e arte che sorge abbarbicato su uno strapiombo di roccia sul Lago Maggiore.

3 . Il Talento nella Quiete

Il Talento nella Quiete si trova in Valle Intelvi, Como, a 6,5 chilometri dal Lago di Como nel comune di Argegno. A 10 km dal lago di Lugano nel comune di Osteno. A 60 minuti da Milano Rho Fiera. In un Antico Casale in pietra completamente ristrutturato. Self check-in, pernottamento in camere doppie, triple, famigliari. Oltre alla colazione il mattino e la cena la sera gli ospiti che pernottano hanno l’opportunità di gustare un ottima cena. Continua

4 . Il borgo di George Clooney

Laglio è divenuta famosa nel mondo da quando, ormai diversi anni fa George Clooney ha acquistato la sontuosa Villa Oleandra. Il pellegrinaggio in questo piccolo paese del lago di Como è ormai quotidiano. Lunghe file di turisti si avvicendano soprattutto nei giorni di weekend per un selfie con la casa della star di Hollywood a fare da sfondo. Ed è però possibile che a molti di loro, in preda alla febbre da vip, sia sfuggito l'antico borgo di Soldino (una delle cinque storiche frazioni di Laglio) che si raggiunge anche attraverso la splendida Via Verde e che si arrampica proprio alle spalle della villa dell'attore originario di Lexington, Kentucky. Continua

5 . Alta Valmalenco

L'Alta Via della Valmalenco, in Valtellina, è un itinerario di trekking a tappe che collega numerosi rifugi in quota, per una lunghezza complessiva di oltre 100 km. Si tratta sicuramente di uno dei percorsi più suggestivi per conoscere e ammirare le montagne della Valmalenco, meta molto amata anche dai milanesi. L'itinerario è costituito da otto tappe che vengono percorse normalmente in otto giorni tuttavia, a discrezione dell'escursionista, può anche essere percorso come una sorta di anello oppure scegliendo solo dei tratti parziali. Continua