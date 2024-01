5 idee non lontano da Milano in un caldo weekend d'inverno

Quello che ci aspetta è un terzo weekend di gennaio con il meteo che promette ancora sole e temperature decisamente miti. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questo inizio d'anno. Qualche meta per trascorrere all'aperto, e perché no anche sulle piste da sci, oppure al calduccio di una spa, anche questa bella stagione invernale. Continua

Il Ponte Verde tra i due Laghi è il progetto, messo a punto dai Comuni di Centro Valle Intelvi e di Alta Valle Intelvi e realizzato con il contributo di Regione Lombardia, per promuovere e fare scoprire la Valle al pubblico, sempre più ampio, dei cicloturisti e - in particolare - degli E-Bikers. La mappa qui sotto, oltre a mostrare i due percorsi appositamente studiati dal Team Bike Valle Intelvi, indica i nuovi E-Bike Point dove è possibile ricaricare l'E-Bike, trovare ogni genere di informazione e ricevere gratuitamente la borraccia e gli altri gadget dedicati all’iniziativa.

2 . La magia del borgo

Apoco più di un'ora da Milano, a Vigolzone, provincia di Piacenza, è possibile immergersi in una splendida atmosfera medievala Visitare il borgo di Grazzano Visconti significa ancora oggi passeggiare fra le strade di una città ideale, un’utopia nata dal sogno di un uomo, il Duca Giuseppe Visconti di Modrone (1879- 1941). Nessun falso storico o imitazione, ma la vera e propria creazione di un luogo perfetto dove i vantaggi dell’epoca moderna si univano a quelli del Medioevo, che il Duca considerava uno dei momenti migliori della storia. Nei villaggi medievali, infatti, grazie alla protezione e alla lungimiranza di un signore illuminato, gli abitanti potevano dedicarsi tranquillamente alle attività della terra e dell’artigianato, vera espressione della natura e della creatività umane. Continua

3 . Borghi dipinti

In Italia, da nord a sud, esistono ben 200 borghi dipinti, testimonianza di un patrimonio artistico inestimabile. La Lombardia ne offre alcuni, splendidi da vedere e perfetti per una gita fuori porta. Luoghi pieni di storia e d'arte da riscoprire non lontano da Milano. Di seguito quelli più importanti scelti per voi. Continua

4 . Voglia di Spa

Sentiamo spesso parlare di benessere, di massaggi, di luxury spa. Ma non è facile orientarsi tra le tante offerte proposte non lontano da Milano e spessp immerse in paesaggi mozzafiato. Quali sono, tra novità e storia, le più interessanti? Iniziamo col dirvi che molte, pur trovandosi all'interno di lussuosi alberghi, sono aperte a tutti per la maggior parte dell'anno. Noi ne abbiamo selezionate alcune ma soprattutto abbiamo provato a darvi qualche suggerimento sulle specialità offerte da ogni Spa del lago di Como - ma partendo da una piccola fuga in Brianza per poi arrivare anche in Canton Ticino dove ci sono alcune Spa molto note - e segnalandovi alcuni trattamenti speciali che potrete testare solo in questi paradisi del benessere. Insomma tante coccole per il corpo e per la mente in ambienti davvero esclusivi. Continua

5 . Sulle piste in treno

Per tutti gli amanti dello sci e della montagna, tornano i biglietti integrati treno+navetta+skipass che portano i viaggiatori senz’auto fino ai comprensori sciistici lombardi, per una o due giornate sugli sci. Queste proposte si possono acquistare anche sulla piattaforma Snowit.e sono personalizzabili con l’aggiunta di altri servizi come lezioni di sci e noleggio attrezzatura. Sul sito trenord.it sono già in vendita i prodotti per gli impianti di Aprica&Corteno e Valmalenco, utilizzabili dal 7 dicembre. Per la stagione 2023/24 l’offerta si è arricchita con nuove mete: Madesimo, per cui i biglietti sono già acquistabili, ma anche Domobianca e Piano di Bobbio, prossimamente disponibili. Continua

Milano non è solo grattacieli, non è solo storia da celebrare. Nel suo continuo movimento ci sono angoli di città che, oltre a conservare la sua anima, rinnovano il tentativo di rimanere una metropoli a colori. Schegge di un presente capace di dialogare con un nobile passato che prova a resistere alla travolgente espansione verticale di Milano. In questo articolo abbiamo raccolto le otto case più curiose di Milano che vi abbiamo raccontato su queste pagine. Continua