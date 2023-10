5 gite non lontano da Milano per l'ultimo weekend con l'ora legale

Quello che ci aspetta sarà l'ultimo weekend d'autunno con l'ora legale e con il meteo che promette giorni senza pioggia. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questo fine settimana d'ottobre. Qualche meta per trascorrere all'aperto la nuova stagione autunnale. Una guida con alcuni suggerimenti per una bella gita fuori porta al lago o in montagna.

1 . Treno del Foliage

Lo spettacolo del foliage non lontano da Milano, godendo tutto lo spettacolo in treno. In autunno, il percorso della ferrovia con il Centovalli Express e il Vigezzo Vision diventa un quadro multicolore, con i boschi che si tingono di tutte le tonalità del rosso, giallo e arancione. Uno spettacolo della natura da vivere viaggiando sui nostri treni attraverso boschi e vallate selvagge. Tutti i giorni i treni collegano i due capolinea, Domodossola e Locarno (facilmente raggiungibili in auto o in sempre in treno da Milano) attraversando un paesaggio mozzafiato lungo un percorso di 52 km con vedute spettacolari e scorci panoramici infiammati dai colori autunnali. Continua

2 . Osservatorio Parco Pineta

Il progetto “Culture-up””, sostenuto nell’ambito del bando “Arte&Cultura”, dalla Fondazione Comunitaria del Varesotto, darà la possibilità alla Cooperativa Astronatura di offrire al territorio numerose opportunità di coinvolgimento; astronomia, cultura e didattica sono le parole chiave per una stagione ricca di iniziative al Centro Didattico Scientifico del Parco Pineta. A grande richiesta, riprendono quindi le visite guidate agli spazi astronomici, dal laboratorio eliofisico alla cupola che custodisce il telescopio principale, condotti dagli operatori di AstroNatura; se le condizioni meteo lo consentiranno, sarà possibile anche osservare il sole grazie ad un telescopio dedicato. Continua

3 . Panorama in tavola

Le trattorie i del Lago di Como sono particolarmente ricercati anche per le loro terrazze all'aperto. E rappresentano quindi un'occasione incredibile per godere di una vista unica insieme alle prelibatezze culinarie del territorio. Abbiamo scelto dieci locali facili raggiungere dopo una bella passeggiata sul Lario, anche in questo inizio autunno dal sapore estivo. Nessuna pretesa di fare classifiche, solo un suggerimento basato sulla nostra esperienza, sulla loro storia e tradizione e soprattutto sul panorama offerto in tavola dalle terrazze di queste trattorie che si affacciano sul Lario offrendo la migliore cucina della tradizione lariana. Continua

4 . La Collina del Milanese

L’Oasi protetta del Parco della collina di San Colombano è stata costituita negli anni 50 per tutelarne e preservarne la biodiversità. Il territorio, di circa 250 ettari che si snodano nella parte più a est della collina di San Colombano, è da più di 60 anni, chiuso a qualsiasi tipo di attività venatoria, fungendo da rifugio, luogo di riproduzione e diffusione spaziale di specie animali e vegetali, nonché corridoio ecologico di migrazione per numerosi uccelli per la presenza di correnti ascensionali di aria calda che salgono dal suolo. Continua

4 . Monte Crocione

All'improvviso, dopo un'altra curva in salita, sembra di sbucare in una foto d'altri tempi, in una bolla di mondo non consumata dalla frenesia del progresso. Eppure, negli anni '80, quella del Monte Crocione, in Val d'Intelvi, era una delle mete sciistiche più amate dai comaschi insieme alla Sighignola. Di quel tempo, segno di una stagione a colori che abbiamo quasi dimenticato, oggi rimangono solo i resti delle strutture del vecchio impianto di risalita. La vita ora è scandita dal silenzioso lavoro di una vecchia fattoria dove si allevano capre e galline, dall'abbaiare di una cane pastore, che abbaia al nostro arrivo più per dovere che per necessità. Continua

E per chi vuole rimanere in città...

Milano non è solo grattacieli, non è solo storia da celebrare. Nel suo continuo movimento ci sono angoli di città che, oltre a conservare la sua anima, rinnovano il tentativo di rimanere una metropoli a colori. Schegge di un presente capace di dialogare con un nobile passato che prova a resistere alla travolgente espansione verticale di Milano. In questo articolo abbiamo raccolto le 7 case più curiose di Milano che vi abbiamo raccontato su questi pagine.