5 idee non lontano da Milano per un caldissimo weekend d'autunno

Quello che ci aspetta è un ultimo weekend di novembre con il meteo che promette tempo ancora soleggiato ma con temperature decisamente fredde almeno sino a domenica. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questo fine autunno. Qualche meta per trascorrere all'aperto la nuova stagione autunnale all'insegna del foliage ma anche luoghi dove ritrovare un po' di tepore.

1 . Voglia di Spa

Sentiamo spesso parlare di benessere, di massaggi, di luxury spa. Ma non è facile orientarsi tra le tante offerte proposte non lontano da Milano e spessp immerse in paesaggi mozzafiato. Quali sono, tra novità e storia, le più interessanti? Iniziamo col dirvi che molte, pur trovandosi all'interno di lussuosi alberghi, sono aperte a tutti per la maggior parte dell'anno. Noi ne abbiamo selezionate alcune ma soprattutto abbiamo provato a darvi qualche suggerimento sulle specialità offerte da ogni Spa del lago di Como - ma partendo da una piccola fuga in Brianza per poi arrivare anche in Canton Ticino dove ci sono alcune Spa molto note - e segnalandovi alcuni trattamenti speciali che potrete testare solo in questi paradisi del benessere. Insomma tante coccole per il corpo e per la mente in ambienti davvero esclusivi. Continua

2 . Borghi dipinti

In Italia, da nord a sud, esistono ben 200 borghi dipinti, testimonianza di un patrimonio artistico inestimabile. La Lombardia ne offre alcuni, splendidi da vedere e perfetti per una gita fuori porta. Luoghi pieni di storia e d'arte da riscoprire non lontano da Milano. Di seguito quelli più importanti scelti per voi. Continua

3 . Ponte della Civera

Vale davvero la pena raggiungere il lago di Como da Milano in questa stagione per vivere un magia tutta lariana soprattutto con i colori dell'autunno: il ponte della Civera che unisce la frazione Coatesa a Riva del Castello. Precipitando tra le rocce, i torrenti Touf e Nosè, formano una ripida cascata che dà vita all'orrido di Nesso. Il dislivello, dall'inizio della cascata alle acque del Lario, è di circa 200 metri: un percorso fra gole strette e profonde, modellate dallo scorrere incessante delle acque che confluiscono appunto sotto il ponte della Civera. Di origine romana ma con sagoma medioevale, il ponte è stato progettato ad arco perfetto al fine di preservarsi dalle alluvioni. Continua

4 . Val Mara

Un altro incantevole autunno in Val d'Intelvi, dove il drone di Valerio Carletto si è alzato sulla Val Mara per cogliere con il suo sguardo dall'alto tutta la magia del foliage. La val Mara è una valle situata nel Canton Ticino in Svizzera e prende il nome dall'omonimo torrente. Quasi del tutto posta in territorio elvetico, tranne una piccola porzione in Italia (provincia di Como). La vallata inizia sulle rive del Lago di Lugano nel territorio del comune di Val Mara, sale dolcemente verso i centri di Arogno e Rovio situati sui due fianchi opposti. Continua

5 . Bike Park

La vacanza sui pedali in Valle Intelvi non è solo sport, ma anche cultura e storia. Tra una discesa e l’altra è infatti possibile scoprire la storia del territorio con le vecchie mulattiere e le trincee della Linea Cadorna. Una Valle Intelvi inedita, quella da scoprire in bicicletta. Le due ruote sono la sfida più divertente per addentrarsi in una delle isole verdi della provincia comasca abbracciata da due laghi: il Lago di Como e il Lago Ceresio. Ed è proprio di questi giorni la messa in sicurezza, da parte del Comune di Centro Valle Intelvi, del sentiero per MTB e per il trekking che da Erbonne sale fino a Orimento, alle pendici del Monte Generoso. Continua

Il Natale di avvicina e come consuetudine tra pochi giorni la città si animerà per ospitare i consueti villaggi e mercatini natalizi. Molte le attese novità a Milano e dintorni in programma. Di seguito tutti gli appuntamenti natalizi più attesi. Continua