5 gite non lontano da Milano nel weekend del ritorno all'ora solare

Quello che ci aspetta è il weekend d'autunno che ci riporta all'ora solare l'ora legale e con il meteo che promette una tregua dalla pioggia almeno fino a domenica. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questo ultimo fine settimana d'ottobre. Qualche meta per trascorrere all'aperto la nuova stagione autunnale. Una guida con alcuni suggerimenti per una bella gita fuori porta al lago o in montagna.

1 . Val Mara

Un altro incantevole autunno in Val d'Intelvi, dove il drone di Valerio Carletto si è alzato sulla Val Mara per cogliere con il suo sguardo dall'alto tutta la magia del foliage. La val Mara è una valle situata nel Canton Ticino in Svizzera e prende il nome dall'omonimo torrente. Quasi del tutto posta in territorio elvetico, tranne una piccola porzione in Italia (provincia di Como). La vallata inizia sulle rive del Lago di Lugano nel territorio del comune di Val Mara, sale dolcemente verso i centri di Arogno e Rovio situati sui due fianchi opposti. Continua

2 . Treno del Foliage

Lo spettacolo del foliage non lontano da Milano, godendo tutto lo spettacolo in treno. In autunno, il percorso della ferrovia con il Centovalli Express e il Vigezzo Vision diventa un quadro multicolore, con i boschi che si tingono di tutte le tonalità del rosso, giallo e arancione. Uno spettacolo della natura da vivere viaggiando sui nostri treni attraverso boschi e vallate selvagge. Tutti i giorni i treni collegano i due capolinea, Domodossola e Locarno (facilmente raggiungibili in auto o in sempre in treno da Milano) attraversando un paesaggio mozzafiato lungo un percorso di 52 km con vedute spettacolari e scorci panoramici infiammati dai colori autunnali. Continua

3 . Panorama in tavola

Le trattorie i del Lago di Como sono particolarmente ricercati anche per le loro terrazze all'aperto. E rappresentano quindi un'occasione incredibile per godere di una vista unica insieme alle prelibatezze culinarie del territorio. Abbiamo scelto dieci locali facili raggiungere dopo una bella passeggiata sul Lario, anche in questo inizio autunno dal sapore estivo. Nessuna pretesa di fare classifiche, solo un suggerimento basato sulla nostra esperienza, sulla loro storia e tradizione e soprattutto sul panorama offerto in tavola dalle terrazze di queste trattorie che si affacciano sul Lario offrendo la migliore cucina della tradizione lariana. Continua

4 . Campo di Zucche

Sulle sponde del lago di Annone, nel campo di Galbiate si celebrano le sfumature d'autunno. Ha riaperto il 15 settembre il campo di zucche. L'area resterà allestita a tema fino al prossimo 1 novembre. Quest'anno abbiamo anche una strega spaventosa che ha già fatto visita al campo e chissà che non la si veda ancora. Le novità sono davvero tante, tra cui alcune dedicate a tutti i bambini curiosi di imparare e vedere. Continua

5 . Bike Park

La vacanza sui pedali in Valle Intelvi non è solo sport, ma anche cultura e storia. Tra una discesa e l’altra è infatti possibile scoprire la storia del territorio con le vecchie mulattiere e le trincee della Linea Cadorna. Una Valle Intelvi inedita, quella da scoprire in bicicletta. Le due ruote sono la sfida più divertente per addentrarsi in una delle isole verdi della provincia comasca abbracciata da due laghi: il Lago di Como e il Lago Ceresio. Ed è proprio di questi giorni la messa in sicurezza, da parte del Comune di Centro Valle Intelvi, del sentiero per MTB e per il trekking che da Erbonne sale fino a Orimento, alle pendici del Monte Generoso. Continua

A Milano non mancano mai piccole oasi da riscoprire, angoli di verde che resistono anche in una grande metropoli in continuo movimento. Nascosto dietro la facciata Sud del Palazzo di Brera, l’Orto Botanico è un romantico giardino tra gli edifici del centro di Milano. Un luogo storico, ufficialmente riconosciuto come Museo. Il giardino ha una lunga storia, che risale al XIV secolo, quando era luogo di meditazione e di coltivazione di piante per i padri Umiliati e poi, dal XVI secolo, per i Gesuiti. Nella seconda parte del XVIII secolo, per volontà dell’imperatrice Maria Teresa d’Austria, il Palazzo di Brera diventò un centro culturale di riferimento a Milano per l’arte, le lettere e le scienze. Continua