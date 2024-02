5 idee non lontano da Milano per vivere un green weekend

Quello che ci aspetta è un primo weekend di febbraio con il meteo che promette ancora sole. Ecco quindi i nostri suggerimenti, oltre agli eventi, tra le tante escursioni che si possono fare non lontano da Milano in questo inizio di febbraio. Qualche meta per trascorrere all'aperto anche questa bella stagione invernale.

Cinquanta chilometri di ciclabile sull'Adda da Cassano a Lecco lungo i luoghi che ispirarono Leonardo da Vinci per i suoi quadri e i progetti idraulici. Una lunga pista ciclabile molto variegata per gli ambienti e le curiosità del tracciato dove nella parte iniziale percorre l'ecomuseo Adda di Leonardo (di cui a breve parleremo in un altro articolo, sotto una breve anticipazione), i luoghi dove Leonardo da Vinci progettò e realizzò diversi esperimenti idraulici con il fiume. La pista ciclopedonale si snoda a fianco del fiume Adda tra Cassano d’Adda e Lecco principalmente su ampie strade bianche. Durante il percorso si possono incontrare opere monumentali e prodigi dell’umanità come le dighe idroelettriche Edison ed Enel, Crespi d’Adda, le chiuse progettate da Leonardo e il suo traghetto, opera idromeccanica rivoluzionaria per l’epoca. Continua

2 . Ondarossa

Un giorno, nel passato, un uomo sorprese sé stesso ad articolare un pensiero. Un pensiero perfetto. Un sogno sublime: “Il Posto Magico”. Da quell' istante, nella mente e nel cuore di quell'uomo, non trascorse ora di buio o di luce, nella quale quel sogno non si rifacesse vivo. Sempre più ossessivo. Sempre più verosimile. Così, il sogno assunse la sostanza dell'immaginazione. L' immaginazione si tradusse in desiderio. E il desiderio, infine, travolse impedimenti e scetticismi. E si fece seme. Seme di creazione. Quel sogno, che oggi è indomito e rampante come il cavallino più noto del mondo, si chiama "Ondarossa". E nonostante questo, l'uomo dai cui pensieri è scaturito e si è fatto realtà, Pierantonio Giussani, non ha più smesso di sognare. Tutto questo in corso della Vittoria 916 a Caronno Pertusella, in provincia di Varese, a pochi chilometri da Milano.

Il Ponte Verde tra i due Laghi è il progetto, messo a punto dai Comuni di Centro Valle Intelvi e di Alta Valle Intelvi e realizzato con il contributo di Regione Lombardia, per promuovere e fare scoprire la Valle al pubblico, sempre più ampio, dei cicloturisti e - in particolare - degli E-Bikers. La mappa qui sotto, oltre a mostrare i due percorsi appositamente studiati dal Team Bike Valle Intelvi, indica i nuovi E-Bike Point dove è possibile ricaricare l'E-Bike, trovare ogni genere di informazione e ricevere gratuitamente la borraccia e gli altri gadget dedicati all’iniziativa.

4 . La magia del borgo

Apoco più di un'ora da Milano, a Vigolzone, provincia di Piacenza, è possibile immergersi in una splendida atmosfera medievala Visitare il borgo di Grazzano Visconti significa ancora oggi passeggiare fra le strade di una città ideale, un’utopia nata dal sogno di un uomo, il Duca Giuseppe Visconti di Modrone (1879- 1941). Nessun falso storico o imitazione, ma la vera e propria creazione di un luogo perfetto dove i vantaggi dell’epoca moderna si univano a quelli del Medioevo, che il Duca considerava uno dei momenti migliori della storia. Nei villaggi medievali, infatti, grazie alla protezione e alla lungimiranza di un signore illuminato, gli abitanti potevano dedicarsi tranquillamente alle attività della terra e dell’artigianato, vera espressione della natura e della creatività umane. Continua

5 . Borghi dipinti

In Italia, da nord a sud, esistono ben 200 borghi dipinti, testimonianza di un patrimonio artistico inestimabile. La Lombardia ne offre alcuni, splendidi da vedere e perfetti per una gita fuori porta. Luoghi pieni di storia e d'arte da riscoprire non lontano da Milano. Di seguito quelli più importanti scelti per voi. Continua

Non c'è solo il Planetario, con tutte le sue attività spaziali, a Milano c'è un luogo magico dove le stelle hanno iniziato a osservarle molto prima e che forse non tutti conoscono: il MusAB, ovvero il Museo Astronomico di Brera. La collezione esposta nel Museo si è costituita nel corso dei decenni per iniziativa di alcuni direttori dell’Osservatorio di Brera interessati alla storia dell’astronomia, a partire da Schiaparelli, che hanno raccolto nel corridoio di ingresso dell’Osservatorio alcuni degli strumenti più significativi utilizzati dagli astronomi di Brera dalla metà del Settecento in poi. L’assetto attuale della galleria è frutto del minuzioso lavoro di conservazione, restauro, catalogazione e valorizzazione effettuato, a partire dagli anni ’80 del secolo scorso, dall’Istituto di Fisica Generale e Applicata dell’Università degli Studi di Milano, in particolare da Guido Tagliaferri e Pasquale Tucci. Continua

