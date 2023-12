5 gite non lontano da Milano per un magico weekend di Capodanno

Un lungo fine settimana di Capodanno con il meteo che promette un po' di pioggia solo domenica e sole per l'inizio del nuovo anno. Ecco quindi, oltre agli eventi in città, i nostri suggerimenti, per vivere questi giorni che ci accompagnano al 2024 non lontano da Milano. Qualche idea per trascorrere all'aperto o al calduccio questa stagione invernale.

A mezzanotte del 31 dicembre Como saluterà il vecchio anno e darà il benvenuto al 2024 con uno spettacolo pirotecnico che illuminerà il primo bacino del lago. I fuochi d'artificio verranno "sparati" da una zattera galleggiante posizionata vicino alla diga foranea. Quindi saranno visibili lungo tutto il primo baciano, dal Villa Olmo a Villa Geno e certamente anche da Brunate e fino a Cernobbio. Intanto il Comine di Como ha disposto alcune limitazioni al traffico in vista del possibile intenso affluire di persone per lo spettacolo di Capodanno.

1 . Mercatini di Natale

Nella meravigliosa cornice del lago e delle montagne, fino al 7 gennaio 2024, Natale a Como aspetta cittadini e turisti con tante attrazioni, iniziative ed eventi per adulti e bambini: le casette del mercatino, l’albero di Natale illuminato e addobbato, la pista del ghiaccio, la giostra dei cavallini, le luci. A Cernobbio per la prima volta sarà ospitato all’interno della chiesa Madonna delle Grazie un Presepe Olografico, una modalità assolutamente nuova e sorprendente di vivere questa tradizione religiosa. Continua

2 . La magia del borgo

A poco più di un'ora da Milano, a Vigolzone, provincia di Piacenza, è possibile immergersi in una splendida atmosfera medievala Visitare il borgo di Grazzano Visconti significa ancora oggi passeggiare fra le strade di una città ideale, un’utopia nata dal sogno di un uomo, il Duca Giuseppe Visconti di Modrone (1879- 1941). Nessun falso storico o imitazione, ma la vera e propria creazione di un luogo perfetto dove i vantaggi dell’epoca moderna si univano a quelli del Medioevo, che il Duca considerava uno dei momenti migliori della storia. Nei villaggi medievali, infatti, grazie alla protezione e alla lungimiranza di un signore illuminato, gli abitanti potevano dedicarsi tranquillamente alle attività della terra e dell’artigianato, vera espressione della natura e della creatività umane. Continua

3 . Borghi dipinti

In Italia, da nord a sud, esistono ben 200 borghi dipinti, testimonianza di un patrimonio artistico inestimabile. La Lombardia ne offre alcuni, splendidi da vedere e perfetti per una gita fuori porta. Luoghi pieni di storia e d'arte da riscoprire non lontano da Milano. Di seguito quelli più importanti scelti per voi. Si parte dall'Alta Valsassina, da Perlasco, uno dei comuni più piccoli d'Italia. Qui, quattordici affreschi colorano le facciate di diverse case, raccontando la leggenda di Lasco. Chi era Lasco? Un bandito della Valsassina che, di giorno amato benefattore, di notte si trasformava in un predone criminale. Continua

4 . Sulle piste in treno

Per tutti gli amanti dello sci e della montagna, tornano i biglietti integrati treno+navetta+skipass che portano i viaggiatori senz’auto fino ai comprensori sciistici lombardi, per una o due giornate sugli sci. Queste proposte si possono acquistare anche sulla piattaforma Snowit.e sono personalizzabili con l’aggiunta di altri servizi come lezioni di sci e noleggio attrezzatura. Sul sito trenord.it sono già in vendita i prodotti per gli impianti di Aprica&Corteno e Valmalenco, utilizzabili dal 7 dicembre. Per la stagione 2023/24 l’offerta si è arricchita con nuove mete: Madesimo, per cui i biglietti sono già acquistabili, ma anche Domobianca e Piano di Bobbio, prossimamente disponibili. Continua