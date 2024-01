5 gite non lontano da Milano per un magico weekend dell'Epifania

Fine settimana dell'Epifania con il meteo che promette pioggia soprattutto oggi e domani. Ecco quindi, oltre agli eventi in città, i nostri suggerimenti, per vivere questi primi giorni del 2024 non lontano da Milano e armati d'ombrello. Qualche idea per trascorrere all'aperto o al calduccio questa stagione invernale con l'ultimo weekend possibile per vedere i mercatini che si chiudono ovunque domenica 8 gennaio

1 . Epifania sul Lario

Girando nelle strade della città, le luminarie renderanno ancora più magico il Natale. Attraversando la città potrai anche ammirare i monumenti illuminati per Natale: Porta Torre, Teatro Sociale, ex Casa del Fascio. Fantastiche sorprese anche in piazza Perretta e piazza San Fedele. Un gioco di immagini e colori che renderà ancor più magica l’atmosfera. Tantissimi eventi ti aspettano fino al 7 gennaio 2024: musica, intrattenimento, spettacoli teatrali. Continua.

2 . Befana a Cernobbio

La Befana, special guest del Trio Immaginario Igloo, Esiste un luogo immaginario, uno di quei luoghi che si possono immaginare solo leggendo una favola. Provate ad immaginare. Non ci sono guerre, nessuno è diverso, non esistono divisioni. n questo posto fantastico tutto è bello tutto è in armonia. Immaginate poi un trio di musicisti immaginari, che suonano una musica immaginaria, che al tempo stesso mette allegria e rasserena le anime. Continua

3 . La magia del borgo

A poco più di un'ora da Milano, a Vigolzone, provincia di Piacenza, è possibile immergersi in una splendida atmosfera medievala Visitare il borgo di Grazzano Visconti significa ancora oggi passeggiare fra le strade di una città ideale, un’utopia nata dal sogno di un uomo, il Duca Giuseppe Visconti di Modrone (1879- 1941). Nessun falso storico o imitazione, ma la vera e propria creazione di un luogo perfetto dove i vantaggi dell’epoca moderna si univano a quelli del Medioevo, che il Duca considerava uno dei momenti migliori della storia. Nei villaggi medievali, infatti, grazie alla protezione e alla lungimiranza di un signore illuminato, gli abitanti potevano dedicarsi tranquillamente alle attività della terra e dell’artigianato, vera espressione della natura e della creatività umane. Continua

4 . Borghi dipinti

In Italia, da nord a sud, esistono ben 200 borghi dipinti, testimonianza di un patrimonio artistico inestimabile. La Lombardia ne offre alcuni, splendidi da vedere e perfetti per una gita fuori porta. Luoghi pieni di storia e d'arte da riscoprire non lontano da Milano. Di seguito quelli più importanti scelti per voi. Si parte dall'Alta Valsassina, da Perlasco, uno dei comuni più piccoli d'Italia. Qui, quattordici affreschi colorano le facciate di diverse case, raccontando la leggenda di Lasco. Chi era Lasco? Un bandito della Valsassina che, di giorno amato benefattore, di notte si trasformava in un predone criminale. Continua

5 . Sulle piste in treno

Per tutti gli amanti dello sci e della montagna, tornano i biglietti integrati treno+navetta+skipass che portano i viaggiatori senz’auto fino ai comprensori sciistici lombardi, per una o due giornate sugli sci. Queste proposte si possono acquistare anche sulla piattaforma Snowit.e sono personalizzabili con l’aggiunta di altri servizi come lezioni di sci e noleggio attrezzatura. Sul sito trenord.it sono già in vendita i prodotti per gli impianti di Aprica&Corteno e Valmalenco, utilizzabili dal 7 dicembre. Per la stagione 2023/24 l’offerta si è arricchita con nuove mete: Madesimo, per cui i biglietti sono già acquistabili, ma anche Domobianca e Piano di Bobbio, prossimamente disponibili. Continua