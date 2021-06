Milano, apre the Grace Club, nuova destinazione di culto della movida notturna

Milano si regala una nuova location che unisce tutte le sue grandi passioni: dalle vibrazioni della miglior musica elettronica mondiale alla cucina gourmand, dallo stile cosmopolita, elegante e moderno che contraddistingue la città fino ai numerosi appuntamenti a sfondo culturale e di trend-scouting dedicati all’aggregazione e all’intrattenimento.

Aprono le porte del The Grace Club, nuovo lounge club situato alla base del complesso storico di Via Messina 38 formato dalle iconiche torri bianche della B-Ticino, costruite nei primi anni ’90 e oggi parte integrante dello skyline meneghino.

Gli spazi

La riqualificazione del landmark architettonico milanese passa anche dalla completa riconfigurazione degli spazi del The Grace Club, integralmente rivisitati e riformulati nel design e nella filosofia, per creare un’ambientazione sofisticata e contemporanea che pur fondendosi con il tessuto urbano circostante abbraccia lo spirito e le atmosfere di un’oasi esclusiva.

Tra i contenuti di spicco del The Grace Club, il nuovo ristorante con menu à la carte orchestrato dallo chef stellato Tommaso Arrigoni, l’impatto scenografico dei wallpaper creati da TOILETPAPER per Londonart - brand leader a livello mondiale nel settore delle carte da parati esclusive, fondato nel 2011 da Nicola Bottegal e considerato uno dei riferimenti più prestigiosi e riconoscibili nel mondo del design - e la selezione musicale curata dal resident DJ Alex Penzavalli, producer e DJ già noto internazionalmente per i suoi set EDM e Progressive e per il brano “Electro Sound”, premiato dal Ministry of Sound di Londra.

Nei mesi di giugno e luglio, dal martedì alla domenica, The Grace Club propone, oltre agli appuntamenti continuativi, nuovi format alternativi tra cui la serata Ibiza Sunset del mercoledì, con il guest DJ Giovanni Agosti, e gli eventi del giovedi in collaborazione con D.Wine, il primo after-work itinerante d'Italia dedicato al mondo del vino che coniuga intrattenimento ed enologia. Il prossimo appuntamento in calendario è fissato per giovedi 1 Luglio.

Il maxi schermo per vedere gli Europei

Per la durata degli Europei di Calcio sarà poi possibile assistere alle partite della nazionale italiana, proiettate su maxi schermi allestiti nella terrazza esterna del club. Il prossimo appuntamento è previsto per gli ottavi di finale, sabato 26 giugno. Dato il successo degli appuntamenti precedenti anche in questo caso è fortemente raccomandata la prenotazione.