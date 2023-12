Da Milano alle piste da sci con il treno della neve

Per tutti gli amanti dello sci e della montagna, tornano i biglietti integrati treno+navetta+skipass che portano i viaggiatori senz’auto fino ai comprensori sciistici lombardi, per una o due giornate sugli sci. Queste proposte si possono acquistare anche sulla piattaforma Snowit.e sono personalizzabili con l’aggiunta di altri servizi come lezioni di sci e noleggio attrezzatura.

Sul sito trenord.it sono già in vendita i prodotti per gli impianti di Aprica&Corteno e Valmalenco, utilizzabili dal 7 dicembre. Per la stagione 2023/24 l’offerta si è arricchita con nuove mete: Madesimo, per cui i biglietti sono già acquistabili, ma anche Domobianca e Piano di Bobbio, prossimamente disponibili.

Il biglietto integrato per Aprica&Corteno comprende il viaggio andata e ritorno in treno da qualsiasi stazione della Lombardia a Tresenda-Aprica-Teglio, sulla linea Milano-Sondrio-Tirano, il percorso in navetta fino agli impianti sciistici di Aprica, e lo skipass. È possibile scegliere fra il biglietto singolo giornaliero a 60 euro e quello bigiornaliero a 88 euro; in alternativa, è disponibile un pacchetto adulto+ragazzo (di età compresa tra i 4 e i 13 anni) a 105 euro per un giorno e 161 euro per due giorni.

Anche chi vuole sciare in Valmalenco ha quattro opzioni: il biglietto singolo giornaliero a 60 euro, quello bigiornaliero a 88 euro, il biglietto adulto+ragazzo giornaliero a 105 euro e quello bigiornaliero a 161 euro. Chi non scia e ama passeggiare nella neve può invece optare per un pacchetto dedicato, a 60 euro, che comprende il viaggio andata e ritorno in treno fino a Sondrio, l’itinerario in navetta, il biglietto per la Snow Eagle, la più grande funivia d’Europa, e il noleggio di ciaspole.

La nuova proposta per Madesimo, in Valchiavenna, comprende il viaggio in treno da tutta la Lombardia a Chiavenna, lo shuttle per gli impianti e lo skipass giornaliero. Due i biglietti disponibili: il biglietto giornaliero singolo, al costo di 60 euro, e quello adulto+ragazzo, al costo di 105 euro. L’offerta è valida solo la domenica.

In treno ai Mercatini natalizi di Trento

Per chi ama l’atmosfera natalizia dei Mercatini, Trenord organizza sabato 9 dicembre una corsa andata e ritorno da Milano a Trento, con fermate a Treviglio e Brescia che consentirà di trascorrere l’intera giornata tra le bancarelle di una delle mete più apprezzate dagli appassionati. Il ticket andata/ritorno verso il Mercatino è acquistabile online su trenord.it, a un costo di 37 euro per gli adulti e 18,50 euro per i ragazzi dai 4 ai 13 anni.

La corsa di andata partirà da Milano Porta Garibaldi alle ore 8.13 e arriverà alle ore 11.19 in stazione a Trento, a soli 5 minuti a piedi dal centro storico che ospita il Mercatino. Sono previste fermate intermedie a Milano Lambrate (8.26), Treviglio (8.45) e Brescia (9.37).

Per il rientro la corsa partirà da Trento alle ore 16.25. Effettuerà fermata a Brescia (18.31), Treviglio (19.19), Milano Lambrate (19.49), per arrivare a destinazione a Milano Porta Garibaldi alle ore 20.00. Il biglietto include anche un viaggio di andata e ritorno su tutti i treni Trenord, ad esclusione del Malpensa Express, da qualsiasi stazione della Lombardia a una delle stazioni di fermata del treno speciale.

Maggiori informazioni sono disponibili sul sito trenord.it e sull’App Trenord.

Gli altri itinerari dei “Treni della neve” con tutti i dettagli saranno pubblicati nelle prossime settimane sul sito Trenord, sulla pagina dedicata alle “Gite in treno” https://www.trenord.it/giteintreno/.