Bagatti Valsecchi, la casa museo nel quadrilatero della moda

Le quattro case museo, tutte situate nel centro di Milano, sono accomunate dalla generosità dei loro fondatori, che hanno messo a disposizione della collettività le loro abitazioni e le loro collezioni d’arte, e sono oggi luoghi di grande fascino. Visitarle permette di conoscere storie personali e scelte di gusto che riflettono anche l’evoluzione e la trasformazione della società cittadina. La nuova rete museale, nata da un accordo di programma sottoscritto nel 2004, è realizzata per volontà e in collaborazione con Regione Lombardia e Comune di Milano.

Questa passeggiata di casa in casa, attraverso una zona affascinante di Milano, ci fa conoscere la città in un modo nuovo. Non solo capolavori di arte, di architettura, di tradizione, ma anche tanti racconti, le storie diverse di edifici, di vie, di giardini, di botteghe e di mestieri. Per incontrare davvero la città, e forse per amarla ancora di più. In questa rubrica vi abbiamo già raccontato due case museo, Villa Necchi Campiglio e Boschi Di Stefano, che ha appena aperto dopo i lavori di restauro. Oggi visitiamo la terza, in via Gesù.

Il rinascimento domestico dei Bagatti Valsecchi

Il Museo Bagatti Valsecchi è una casa museo frutto di una straordinaria vicenda collezionistica di fine Ottocento: i protagonisti sono due fratelli – i baroni Fausto e Giuseppe Bagatti Valsecchi – i quali decisero di ristrutturare in stile neo-rinascimentale la dimora di famiglia nel cuore di Milano, oggi al centro del quadrilatero della moda. I fratelli Bagatti Valsecchi non si limitarono a selezionare una ricchissima collezione di opere d’arte e manufatti quattro-cinquecenteschi, ma vollero anche realizzare un suggestivo allestimento per la loro raccolta, così da creare una dimora ispirata alle abitazioni del Cinquecento lombardo. Aperta al pubblico dal 1994, la dimora di Fausto e Giuseppe è oggi una casa museo di grande fascino, dove l’antico dialoga in modo raffinato con alcuni aspetti avveniristici nel mondo dell’epoca – quali il riscaldamento, l’acqua corrente e la luce elettrica.

Informazioni

Indirizzo

Via Gesù 5 - 20121 Milano

Mezzi

MM3 Montenapoleone

Orari

Mer 13.00 – 20.00

Gio – Ven 13.00 – 17.45

Sab – Dom 10.00 – 17.45

Biglietti

Intero: € 12,00

Ridotto e convenzioni*: € 9,00

Bambini e ragazzi tra 6 e 17 anni compiuti: 2,00 €

La Card

Quattro luoghi unici, un’unica rete: acquista online la card e paghi solo 25€ (intero) anziché 40€ o 15€ (ridotto) per 1 ingresso nelle seguenti nelle 4 Case Museo. La card è valida per un anno dalla data di acquisto e include 1 ingresso per ogni casa museo. La Card è personale. La riduzione non è cumulabile con altre agevolazioni. Ingresso ridotto riservato a: i dipendenti Fondazione Cariplo, dipendenti Comune di Milano, soci FAI, soci Associazione Amici Museo Poldi Pezzoli, soci Associazione Amici Museo Bagatti Valsecchi, studenti fino ai 26 anni e gruppi di 15 persone.