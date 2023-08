Milano segreta: alla scoperta di Villa Necchi Campiglio

Una residenza circondata da un silenzioso giardino nel centro di Milano, custode di capolavori d’arte, dove si respira ancora intatta l’atmosfera colta e vivace città tra le due guerre. Villa Necchi Campiglio è una delle quattro case-museo di Milano. Costruita negli anni Trenta da Piero Portaluppi e considerata una delle prove meglio riuscite dello stile razionalista a Milano, la Villa Necchi Campiglio conserva buona parte gli arredi originali e si presenta arricchita da una straordinaria collezione d’arte che annovera opere dei grandi artisti del secolo scorso.

Immerse nelle stanze, ovattate dal silenzio dello splendido giardino in cui la Villa Necchi Campiglio è immersa, le opere provenienti dalla collezione di Claudia Gian Ferrari, testimonianza dei principali protagonisti dell'arte in Italia tra le due guerre, quali Balla, Boccioni, De Chirico, Morandi, Sironi, Wildt si snodano attraverso le sale in stile déco, costituendo una vera e propria panoramica delle principali Avanguardie storiche dell’Italia agli inizi del Novecento.

Un’altra collezione, donata da Alighiero ed Emilietta De' Micheli, annovera dipinti e arti decorative del XVIII secolo, con dipinti del Canaletto, Tiepolo e Rosalba Carriera oltre a preziose porcellane cinesi e maioliche lombarde. L’atmosfera che si respira durante una visita alla Villa Necchi Campiglio è in grado di trasportare i visitatori in una dimensione sospesa nel tempo e a meravigliarli con la sua estrema modernità. Tra il campo da tennis, la piscina riscaldata e i suoi servizi interni, a quasi cent’anni dalla sua costruzione, Villa Necchi Campiglio risulta ancor oggi un esempio architettonico esteticamente e funzionalmente stupefacente.

La Villa, donata al FAI – Fondo per l’Ambiente Italiano da Gigina Necchi Campiglio e Nedda Necchi nel 2001. Dal 2022 inoltre è gratuitamente aperta al pubblico la video installazione immersiva dedicata dal FAI allo sviluppo dell’Ambiente nel cuore della città, esito dell’inestricabile intreccio tra storia e natura.