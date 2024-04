Mr. Savethewall celebra lo scudetto che vale la seconda stella all'Inter

Puoi cantarlo finchè vuoi...ma Milano siamo noi! Così termina uno dei cori più passionali della Curva nerazzurra; ed è proprio alla supremazia cittadina dell'Inter ribadita dalla vittoria del derby scudetto di ieri da parte dell'Inter, che lo street artist comasco Mr. Savethewall si è ispirato nella realizzazione della sua nuova opera "InterStellar".

Rappresentato dalla Galleria Deodato Arte, Mr. Savethewall ha raffigurato il Duomo sullo sfondo, abbracciato da un imperioso biscione a guardia della città, mentre in primo piano, camminano fieri davanti al popolo trionfante il condottiero Simone Inzaghi con ai lati Federico Di Marco, simbolo dell'interismo e il capitano Lautaro Martinez, che mostrano fieri le due stelle conquistate in una serata in cui la storia ha lasciato spazio alla leggenda, grazie alla conquista del titolo proprio davanti al pubblico rivale, evento mai accaduto prima. La serigrafia realizzata in limited edition su carta 30x40cm e firmata in originale è disponibile su www.deodato.com